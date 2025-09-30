Фенове, страдащи от деменция, ще заменят децата талисмани за благотворителния мач между Англия и Уелс

Двадесет и двама фенове, живеещи с деменция, ще излязат рамо до рамо с футболистите от мъжките отбори на Англия и Уелс преди приятелския мач помежду им на стадион "Уембли" в Лондон на 9 октомври, пише агенция ДПА.

Фенове, страдащи от деменция, ще заменят децата талисмани, които обикновено придружават играчите при излизането на терена, за да помогнат за повишаване на осведомеността за състоянието, като ще се присъединят към отборите за изпълнението на националните химни.

Футболната асоциация на Англия се обедини с Обществото за борба с Алцхаймер за специалния мач "Международно общество за борба с Алцхаймер" - четвърти по рода си, откакто благотворителното партньорство беше създадено през 2021 година.

Носителят на титлата от Световното първенство през 1966-а Джеф Хърст каза пред ВВС: "Затова футболът е толкова важна част от живота ни и можем да го използваме, за да създадем по-голяма осведоменост. Щастлив съм да бъда част от тази кампания. Някои от членовете на моя отбор през 1966-а страдаха от това състояние, а също така, от семейна гледна точка и моят зет, който почина преди няколко години."