Капитанът на Байерн Мануел Нойер: "Важно е да продължим добрия старт в Шампионската лига срещу Пафос"

Байерн Мюнхен няма да пътува на екскурзия до Кипър, а иска да продължи перфектния си старт в Шампионската лига и всички турнири срещу аутсайдера Пафос във вторник.

Байерн спечели всичките си първи осем мача от кампанията, включително победата с 3:1 над шампиона на Световното клубно първенство Челси на старта на Шампионската лига.

"Важно е да продължим добрия старт срещу Пафос, след като спечелихме домакинския си мач срещу Челси", каза капитанът Мануел Нойер.

Полузащитникът Леон Горецка също настоя, че "няма да ходим там заради хубавото време".

Байерн е фаворит, но няма да подценява дебютанта Пафос, който елиминира бившия шампион Цървена звезда (Белград) в квалификационните кръгове и започна фазата на турнира с равенство 0:0 в Атина срещу Олимпиакос.

В състава на Пафос е ветеранът Давид Луис, който беше част от отбора на Челси, победил Байерн на финала през 2012-а.

Полузащитникът Йозуа Кимих каза, че "ще бъдем фокусирани" на малкия стадион в Лимасол с 10 700 места, където Пафос играе домакинските си мачове.

Звездният нападател Хари Кейн е доволен от късния начален час 22:00 часа предвид топлото време. Той ще се опита да увеличи броя на головете си, след като стана футболистът, достигнал най-бързо 100 гола за един клуб от петте най-добри лиги в Европа при успеха с 4:0 срещу Вердер Бремен в Бундеслигата, пише ДПА.