Байерн Мюнхен планира да започне преговори за продължаване на договора на Мануел Нойер през декември

Преговорите за продължаване на договора между Байерн Мюнхен и вратаря Мануел Нойер са насрочени за месец декември, съобщава "Скай Спортс".

Ако 39-годишният германец се съгласи на нова сделка, Байерн ще се раздели с Александър Нюбел, който в момента е под наем в Щутгарт.

Договорът на Нойер с германския шампион е до 30 юни 2026 година. Той вече беше удължен през февруари 2025-а.

През този сезон вратарят допусна шест гола в девет мача във всички турнири, като в четири срещи не позволи да бъде преодолян.