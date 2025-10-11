Байерн Мюнхен планира да започне преговори за продължаване на договора на Мануел Нойер през декември

Вратарят Мануел Нойер обмисля да подпише нов договор с Байерн Мюнхен
Вратарят Мануел Нойер клони към удължаване на договора си с Байерн Мюнхен, въпреки очакванията за потенциален край на професионалната му кариера през 2026 година
Преговорите за продължаване на договора между Байерн Мюнхен и вратаря Мануел Нойер са насрочени за месец декември, съобщава "Скай Спортс".
Ако 39-годишният германец се съгласи на нова сделка, Байерн ще се раздели с Александър Нюбел, който в момента е под наем в Щутгарт.
Договорът на Нойер с германския шампион е до 30 юни 2026 година. Той вече беше удължен през февруари 2025-а.
През този сезон вратарят допусна шест гола в девет мача във всички турнири, като в четири срещи не позволи да бъде преодолян.
/ИК/
