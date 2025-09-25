Подробно търсене

Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на международния турнир по тенис за жени в Пазарджик

Ива Кръстева
снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (архив)
Пазарджик,  
25.09.2025 08:44
 (БТА)

Българката Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на международния турнир по тенис за жени на клей на базата на ТК Фаворит в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Денчева и Марта Матула (Гърция) спечелиха без игра на четвъртфиналите след отказ на поставените под номер 2 италианки Анастасия Абанято и Самира Де Стефано.

В спор за място на финала двете ще играят срещу Елена Бертя (Румъния) и Дария Лодикова (Русия).

Още три българки продължават участието си в състезанието при дуетите. Йоана Константинова и Ванеса Влахова ще срещнат третите поставени Алевтина Ибрахимова (Русия) и Катерина Цигурова (Швейцария).

Водачките в схемата Лиа Каратанчева (България) и Сапфо Сакелариди (Гърция), които през миналата седмица спечелиха титлата на друг турнир от същия ранг в Пазарджик, започват директно от четвъртфиналите по-късно днес срещу рускините София Лансере и Алина Юнева.

Денчева и шампионката от първия турнир в Пазарджик Елизара Янева достигнаха до втория кръг в надпреварата на сингъл и днес ще играят съответно срещу Леа Бошкович (Хърватия) и Аня Станкович (Сърбия).

/ИК/

