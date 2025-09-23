Подробно търсене

Международната тенис федерация обяви Елизара Янева за състезателката с най-голям скок в световната ранглиста

Георги Крумов
Международната тенис федерация обяви Елизара Янева за състезателката с най-голям скок в световната ранглиста
Международната тенис федерация обяви Елизара Янева за състезателката с най-голям скок в световната ранглиста
Елизара Янева / снимка: БФТенис
София,  
23.09.2025 19:45
 (БТА)

Международната тенис федерация (ITF) обяви Елизара Янева за състезателката с най-голям скок в световната ранглиста по тенис за жени.

18-годишната българка се придвижи в седмичната класация напред със 194 позиции и вече се намира на 464-то място (на живо е номер 458). Това е най-доброто ѝ класиране до момента и е ясен знак, че новото поколение български тенисистки настъпва уверено на международната сцена. 

Това се случва, след като през уикенда Янева спечели титлата на сингъл на турнира на клей за жени в Пазарджик "Goto Diamonds Cup" с награден фонд 40 хиляди долара.

Янева получи специални поздрави от академията на Рафаел Надал по случай впечатляващия успех.

Ето какво написаха от официалния профил на академията на Надал:

"Янева току-що спечели първата си титла от категория W50 в Пазарджик! Тази победа е още по-специална, защото само преди няколко месеца тя претърпя контузия, която я извади от игра за цял месец, докато се възстановяваше в академията. Това беше едва вторият ѝ турнир след завръщането и вече вдигна трофея! Невероятно завръщане и голяма крачка напред в кариерата ѝ."

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:12 на 23.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация