Пет българки ще участват в основната схема на сингъл на втория турнир от ITF за жени в Пазарджик

Пет български тенисистки ще играят в първия кръг в основната схема на сингъл на втория пореден международен турнир от ITF за жени в Пазарджик. Надпреварата се провежда на базата на ТК Фаворит и е с награден фонд 40 хиляди долара.

Шампионката от миналата седмица Елизара Янева ще играе в първия кръг на сингъл срещу Алина Юнева (Русия). Поставената под номер 6 в схемата Лиа Каратанчева ще стартира срещу Татяна Пиери (Италия), Росица Денчева започва срещу Нома Ноа Акугуе (Германия), Йоана Константинова срещу Кристина Диас Адровер (Испания), а Денислава Глушкова ще играе срещу втората поставена Андреа Ласаро Гарсия (Испания).

Всички мачовете на българските тенисистки на сингъл ще се играят в сряда.

Нито една родна представителка не успя да премине през квалификациите на турнира.

13 българки пък ще вземат участие в надпреварата на двойки. Шампионките от миналата седмица Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция) ще почиват в първия кръг.

Анжелина Костова/Галена Кръстенова ще играят срещу рускините София Лансере и Алина Юнева. Александра Матева и Изабел Кузманов (САЩ) ще започнат срещу третите поставени Алевтина Ибрагимова (Русия)/Катерина Цигурова (Швейцария). Йоана Константинова и Ванеса Влахова ще стартират срещу Маюка Аикауа (Япония)/Адриана Рийми (САЩ), Мелис Расим и Беатрис Спасова срещу Елена Бертеа (Румъния)/Даря Лодикова (Русия), сестрите Денислава Глушкова и Андрея Глушкова срещу четвъртите поставени сръбкини Наталия Сенич и Аня Станкович. Росица Денчева и Марта Матула (Гърция) ще играят срещу българките Диа Евтимова и Алекса Каратанчева.

Надпреварата се провежда с подкрепата на Министерство на младежта и спорта, Министерство на туризма, Община Пазарджик, Генезис Трейдинг, Goto Diamonds, Изворна вода Бачково, Рьофикс и фитнес Олимп.