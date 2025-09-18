Подробно търсене

Лиа Каратанчева се класира за финала на двойки на турнира по тенис в Пазарджик

Асен Даскалов
снимка: Николета Манджукова/БТА
Пазарджик,  
18.09.2025 20:04
 (БТА)

Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди победиха със 7:6 (3), 6:2 Анастасия Соболева и Селена Яничиевич на полуфиналите на двойки жени на международния турнир по тенис на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара. 

Българката и гъркинята, които са поставени под номер 1 в схемата, изиграха равностоен първи сет срещу своите противнички, като се добраха до решителен успех в тайбрека след 7:3.

Във втората част Каратанчева и Сакелариди постигнаха три пробива при начален удар за украинката и французойката и приключиха срещата от първата си възможност след час и половина игра.

На финала българо-гръцкият дует ще играе срещу Ярослава Барташевич (Франция) и Алевтина Ибрагимова (Русия), поставени под номер 2 в основната схема. Те елиминираха рускините Алина Юнева и София Лансере след 7:6 (4), 6:2.

