Подробно търсене

Елизара Янева победи Лидия Енчева и се класира за финала на международния турнир по тенис в Пазарджик

Ива Кръстева
Елизара Янева победи Лидия Енчева и се класира за финала на международния турнир по тенис в Пазарджик
Елизара Янева победи Лидия Енчева и се класира за финала на международния турнир по тенис в Пазарджик
Елизара Янева, снимка: БФ Тенис
Пазарджик,  
20.09.2025 12:15
 (БТА)

Българката Елизара Янева се класираха за финала на сингъл международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство. Надпреварата се провежда на базата на ТК Фаворит.

В изцяло български полуфинал тя победи сънародничката си Лидия Енчева с 6:2, 6:0 за 56 минути игра.

Янева доминираше изцяло в срещата, в която направи пет пробива. Тя спечели десет поредни гейма след 2:2 в първия сет, за да триуфмира.

За титлата българката ще играе срещу победителката от двубоя между номер 3 Селена Яничиевич (Франция) и номер 5 Чагла Бююкакчай (Турция).

За 18-годишната Янева това е трети финал в турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF през този сезон. Тя спечели две поредни титли през февруари в Манакор (Испания). 19-годишната Енчева има два финала, след като триумфира в Галац (Румъния) през юни и стана вицешампионка в Куршумлийска Баня (Сърбия) през месец юли.

Вчера Лия Каратанчева стана шампионка на двойки в надпреварата.

През следващата седмица Пазарджик ще бъде домакин на още един турнир за жени от ITF с награден фонд 40 хиляди долара.

/ИК/

Свързани новини

19.09.2025 12:43

Лидия Енчева и Елизара Янева се класираха за полуфиналите на сингъл на международния турнир по тенис в Пазарджик

Българката Лидия Енчева се класира за полуфиналите на сингъл международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.
18.09.2025 20:04

Лиа Каратанчева се класира за финала на двойки на турнира по тенис в Пазарджик

Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди победиха със 7:6 (3), 6:2 Анастасия Соболева и Селена Яничиевич на полуфиналите на двойки жени на международния турнир по тенис на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара.
18.09.2025 15:24

Елизара Янева и Лидия Енчева се класираха за четвъртфиналите на сингъл на международния турнир по тенис в Пазарджик, Лия Каратанчева отпадна във втория кръг

Елизара Янева и Лидия Енчева се класираха за четвъртфиналите на сингъл международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.
17.09.2025 18:59

Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди преодоляха българска двойка на четвъртфиналите на турнира в Пазарджик

Лиа Каратанчева и гъркинята Сапфо Сакелариди победиха изцяло българската двойка Ралица Александрова и Валерия Гърневска с 6:0, 7:6(0) на четвъртфиналите на двойки жени от международния турнир по тенис на клей в Пазарджик. Надпреварата е с награден
17.09.2025 12:19

Лиа Каратанчева и Лидия Енчева се класираха за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис за жени в Пазарджик

Българката Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.
16.09.2025 12:37

Елизара Янева започна с убедителен успех на сингъл на международния турнир по тенис за жени в Пазарджик, Евтимова, Влахова и Стаматова отпаднаха на старта

Българката Елизара Янева се класира за втория кръг на международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.18-годишната Янева надделя категорично над французойката Лая Петретич с

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:29 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация