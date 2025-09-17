Лиа Каратанчева и Лидия Енчева се класираха за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис за жени в Пазарджик

Лиа Каратанчева и Лидия Енчева се класираха за втория кръг на сингъл международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Поставената под номер 4 българска националка Каратанчева елиминира преминалата през квалификациите своя сънародничка Беатрис Спасова с 6:2, 6:2 за малко повече от час игра. Тя поведе с 5:1 гейма по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част отново взе ранен аванс от 4:0 и нямаше проблеми да затвори мача.

Така за място на четвъртфиналите 22-годишната софиянка очаква Джорджия Андрея Крачун (Румъния).



19-годишната Енчева, която получи "уайлд кард", надделя с 4:6, 7:6(1), 7:6(5) над шестата поставена Екатерина Казионова (Русия) в драматичен и много оспорван и равностоен мач, продължил над три часа и половина. Следващата съперничка на българската тийнейджърка ще бъде Александра Ирина Ангел (Румъния), "щастлива губеща" от квалификациите.



Каратанчева и Енчева се присъединиха във втория кръг поединично към Елизара Янева, която вчера започна с успех в състезанието.

Друга квалификантка Дария Великова отпадна на старта на основната схема след поражение днес от петата Селена Яничиевич (Франция) с 0:6, 0:6, а участващата с "уайлд кард" Анджелина Костова загуби от номер 8 Сапфо Сакелариди (Гърция) с 1:6, 2:6.

Лиа Каратанчева ще стартира участие и в схемата на двойки днес. Тя и Сапфо Сакелариди (Гърция), поставени под номер 1, започват директно от четвъртфиналите, в които ще срещнат българската двойка Валерия Гърневска и Ралица Александрова.