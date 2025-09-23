Йоана Константинова и Ванеса Влахова достигнаха до четвъртфиналите на двойки на международния турнир по тенис за жени в Пазарджик

Българките Йоана Константинова и Ванеса Влахова се класираха за четвъртфиналите на двойки на международния турнир по тенис за жени на клей на базата на ТК Фаворит" в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

18-годишната Константинова и 17-годишната Влахова стартираха с успех над Маюка Айкауа (Япония) и Адриана Рийми (САЩ) с 6:4, 5:7, 10-5 след 98 минути на корта. След размяна на първите два сета българските тийнейджърки спечелиха шест от последните седем разигравания в решаващия шампионски тайбрек до 10 точки, за да триумфират.

Така те очакват победителките от мача между номер 3 Алевтина Ибрахимова (Русия) и Катерина Цигурова (Швейцария) срещу Изабел Кузманов (САЩ) и Александра Матева (България), които играят по-късно днес.

Сестрите Андрея и Денислава Глушкова отпаднаха на старта при дуетите след поражение от четвъртите поставени сръбкини Наталия Сенич и Аня Станвокич с 1:6, 4:6.

Представителките на домакините Мелис Расим и Беатрис Спасова загубиха без игра след отказване срещу Елена Бертя (Румъния) и Дария Лодикова (Русия).

Водачки в схемата са Лиа Каратанчева (България) и Сапфо Сакелариди (Гърция), които през миналата седмица спечелиха титлата на друг турнир от същия ранг в Пазарджик. Те започват директно от четвъртфиналите срещу победителките от утрешния двубой между българките Анджелина Костова и Галена Кръстенова и рускините София Лансере и Алина Юнева.

В друг мач при двойките с българско участие Диа Евтимова и Алекса Каратанчева ще срещнат в сряда в първия кръг Росица Денчева (България) и Марта Матула (Гърция).

В надпреварата на сингъл утре ще стартират пет представителки на домакините.