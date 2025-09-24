Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки на международния турнир по тенис за жени в Пазарджик

Българката Росица Денчева класира за четвъртфиналите на двойки на международния турнир по тенис за жени на клей на базата на ТК Фаворит" в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.



Денчева и Марта Матула (Гърция) надделяха над изцяло българската двойка Диа Евтимова и Алекса Каратанчева с 6:3, 7:5 за 86 минути. Те наваксаха ранен пробив пасив в първия сет, а във втората част първоначално пропиляха аванс от 4:1, но все пак спечелиха срещу 38-годишната бивша националка Евтимова и 18-годишната Каратанчева след късна серия от три поредни гейма.



Денчева и Матула в четвъртък ще срещнат поставените под номер 2 италианки Анастасия Абанято и Самира Де Стефано.



Още три българки продължават участието си в състезанието при дуетите.

Йоана Константинова и Ванеса Влахова стартираха вчера с успех над Маюка Айкауа (Япония) и Адриана Рийми (САЩ) и утре ще срещнат третите поставени Алевтина Ибрахимова (Русия) и Катерина Цигурова (Швейцария).

Водачките в схемата Лиа Каратанчева (България) и Сапфо Сакелариди (Гърция), които през миналата седмица спечелиха титлата на друг турнир от същия ранг в Пазарджик, започват директно от четвъртфиналите и ще срещнат в четвъртък рускините София Лансере и Алина Юнева, които днес елиминираха българките Анджелина Костова и Галена Кръстенова с 6:4, 6:2.

Денчева и Елизара Янева по-рано днес се класираха за втория кръг в надпреварата на сингъл.