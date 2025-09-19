Италия надделя над Украйна и се класира за финала на турнира "Били Джийн Кинг Къп"

Защитаващият титлата си тима на Италия победи Украйна с 2:1 успеха и се класира за финала на отборния турнир по тенис за жени "Били Джийн Кинг Къп" в Шънчжън (Китай).

Джазмин Паолини победи Елина Свитолина, за да изравни резултата, преди да си партнира със Сара Ерани, за да спечели и в решаващия мач на двойки.

Победата помогна на италианките да станат първият отбор, достигнал до три поредни финала в етози турнир, откакто Чехия спечели три поредни титли от 2014 до 2016 година.

Паолини и Ерани донесоха успеха на Италия след успех над Марта Костюк и Людмила Киченок с 6:2, 6:3, предизвиквайки бурни аплодисменти от многобройните италиански фенове, които останаха по местата си почти до полунощ в югоизточен Китай.

Бившата номер 3 в света Свитолина пропиля шанса да даде на страната си непреодолим аванс от 2:0 и възможност да се бори за първи трофей в неделя, след като загуби с 6:3, 4:6, 4:6 от Паолини.

31-годишната украинка проби Паолини в третия гейм от мача с агресивни удари от основната линия и взе първия сет, оставяйки петкратните шампионки от Италия в затруднено положение. Паолини отговори с брейк в началото на втория сет, но Свитолина пое контрола оттам и беше на точка от преднина от 5:2, преди да загуби отново с поредица от грешки, за да загуби сета.

След като изравни резултата, Паолини се бори ожесточено, поведе с 4:2, преди Свитолина да изравни. След това италианката обаче стигна до нов пробив и на собствен сервис затвори мача.

В първия мач от сблъсъка украинката Костюк надделя над Елизабета Кочарето с 6:2, 6:3.

Следващият съперник на Италия е или САЩ, който ще се бори за рекордна 19-а титла в турнира, или четирикратните финалистки от Великобритания, като тези два отбора играят в другия полуфинал в събота.