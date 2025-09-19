"В Лийдс искаме да печелим всеки мач, опитваме се да пресираме и да бъдем агресивни", обяснява Илия Груев преди мача с Уулвърхямптън

Лийдс отстъпи в 4-ия кръг на английската Висша лига с 0:1 при гостуването на Фулъм, но българският полузащитник Илия Груев вярва, че отборът е в добра форма преди сблъсъка в Мидландс.

Груев говори в ексклузивно интервю за Premier League Productions, основно посветено на гостуването на Лийдс на Уулвърхямптън в петия кръг на английската Висша лига. Срещата на стадион "Молиню" ще се играе в събота (20-и септември) от 17:00 часа.

"Искаме да бъдем агресивни, да пресираме високо, когато можем. Мисля, че ако сте ни гледали срещу Нюкасъл (0:0), а и след това срещу Фулъм (0:1), ще се съгласите, че можем да играем успешно на чужд терен. За съжаление, допуснахме такъв нещастен гол в последната минута, което не е лесно за приемане", започна Груев по повод срещата, в която Габриел Гудмундсон си вкара автогол.

“Но продържаваш напред, да растеш като отбор. Хубавото е, че не допускаме много положения пред нашата врата, бих казал. Личи си това в защитата ни, защитаваме се като цяло добре. Но това започва отпред, не е само работа на защитниците. Разбира се, ние също искаме да вкарваме повече голове и да бъдем по-офанзивни, за да създадем повече положения и да вкараме повече голове“, продължава българският полузащитник.

"Белите" от Лийдс ще пътуват утре до стадион "Молиню", за да се изправят срещу отбор, който от началото на сезона не е спечелил дори точка и се намира на последното място в класирането. Но Груев не си прави илюзии, че ще имат приятно прекарване в тази среща.

"По принцип всеки мач е важен за нас, но сега знаем, че гостуването срещу Уулвърхямптън ще бъде трудно. Те ще се опитат да запазят трите точки у дома. Ние, разбира се, искаме да спечелим там, защото искаме да се изкачим нагоре, а и опитваме да печелим всеки мач във Висшата лига. Мисля, че отборът ни има качества за това”.

”Разбира се, за да ти се случат нещата, понякога трябва да имаш ден. Понякога е необходим и малко късмет в играта, което е нормално. Но имам чувството, че имаме добри шансове да си тръгнем победители”, казва още пристигналият от Вердер (Бремен) българин.

И докато той е оптимист и говори с ентусиазъм, ситуацията около мениджъра Даниел Фарке не е много стабилна. Отборът има четири точки и се намира на 16-о място, а Фарке призова феновете на отбора да подкрепят нападателя Брендън Аарънсън. Американецът няма гол или асистенция от началото на сезона, но Фарке уверява, че "е готов да надскочи себе си по време на тренировките". Той добави, че е съгласен с мнението как Аарънсън трябва да се представя по-добре, но все пак го защити от атаките.

"Важно е да не се натиска прекалено много един играч и да не се поставя прекалено голяма тежест на раменете му“, каза Фарке. "Хората могат да бъдат малко прекалено критични към някои играчи и аз трябва да ги защитя. В крайна сметка той трябва да си защити титулярното място, иначе друг ще получи шанс. Но вместо да го критикуваме прекалено много – не е като да Бренден не иска да вкара гол или да не е силно мотивиран".

Фарке, чийто отбор ще се опита да отбележи първия си гол от игра в елитната дивизия след промоцията си в събота, ще трябва да се справи с много предизвикателства. Две от тях са липсата на Дан Джеймс и Уили Гнонто, които са с контузии и по-късно днес или утре сутринта ще стане ясно дали ще играят.