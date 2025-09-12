"В момента отборът на Берое е много добър, играчите са гладни за успехи", заяви треньорът Алехандро Сагера

Алехандро Сагера познава отлично обстановката в Берое (Стара Загора) и макар днес да дебютира като старши треньор с успех с 2:0 над Ботев (Враца), тъй като той беше помощник на предишни наставници. Именно и затова той започна изказването си след днешната среща, че тимът в Стара Загора е наистина добър.

“Искам да кажа, че Берое направи много добър отбор. Втора-трета година ръководството прави един добър тим, което позволява да има мачове като днешния. Играчите дават 100% от себе си. Винаги могат да покажат, че играят добър футбол. И публиката да е доволна от представянето им“, започна Сагера пред журналистите след мача.

Попитан защо един от най-актуалните играчи на тима Хуанка Пинеда е започнал мача от резервната скамейка, той обясни: "Пинеда е много добър играч, който преди няколко дни дойде от националния си отбор (б.а. на Доминиканската република). Това беше и причината да е резерва. В състава имаме футболисти на неговата позиция, които можеха да играят добре, но той влезе и направи разликата.

Днес видяхте Константини, Алаpкон, Кайо Лопес. Още хора ще започнат да получават шансове и публиката ще ги види. Така може да видите футболисти, които са гладни за успехи и феновете ще бъдат доволни. Кайо Лопес, който е ново попълнение, вкара гол. Това е хубаво за него. И накрая благодаря на феновете, които от първата минута накараха футболистите да се чувстват добре”, заяви Сагера.