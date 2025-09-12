Подробно търсене

"В момента отборът на Берое е много добър, играчите са гладни за успехи", заяви треньорът Алехандро Сагера

БТА, Стара Загора (12 септември 2025) Първенство на България по футбол, среща от осмия кръг на Първа лига между отборите на Берое (Стара Загора) и Ботев (Враца). На снимката: старши треньорът на Берое Алехандро Сагера. Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов (КН)
Стара Загора,  
12.09.2025 20:11
Алехандро Сагера познава отлично обстановката в Берое (Стара Загора) и макар днес да дебютира като старши треньор с успех с 2:0 над Ботев (Враца), тъй като той беше помощник на предишни наставници. Именно и затова той започна изказването си след днешната среща, че тимът в Стара Загора е наистина добър.

“Искам да кажа, че Берое направи много добър отбор. Втора-трета година ръководството прави един добър тим, което позволява да има мачове като днешния. Играчите дават 100% от себе си. Винаги могат да покажат, че играят добър футбол. И публиката да е доволна от представянето им“, започна Сагера пред журналистите след мача.

Попитан защо един от най-актуалните играчи на тима Хуанка Пинеда е започнал мача от резервната скамейка, той обясни: "Пинеда е много добър играч, който преди няколко дни дойде от националния си отбор (б.а. на Доминиканската република). Това беше и причината да е резерва. В състава имаме футболисти на неговата позиция, които можеха да играят добре, но той влезе и направи разликата.

Днес видяхте Константини, Алаpкон, Кайо Лопес. Още хора ще започнат да получават шансове и публиката ще ги види. Така може да видите футболисти, които са гладни за успехи и феновете ще бъдат доволни. Кайо Лопес, който е ново попълнение, вкара гол. Това е хубаво за него. И накрая благодаря на феновете, които от първата минута накараха футболистите да се чувстват добре”, заяви Сагера.

Към 20:27 на 12.09.2025 Новините от днес

