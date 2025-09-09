Локомотив (Горна Оряховица) се раздели с треньора Николай Панайотов след загубата в регионалното дерби с Етър (ВТ)

Николай Панайотов вече не е треньор на втородивизионния Локомотив (Горна Оряховица), съобщи фейсбук-страницата на клуба FC Lokomotiv GO.

В последния мач от първенството на Втора лига горнооряховския тим отстъпи с 0:1 на Етър (В. Търново) и с 10 точки е на 5-о място в класирането. Не е ясно дали това е непосредствената причина, тъй като в съобщението на клуба няма детайли, но мачът между двата клуба носи енергията на регионално дерби, което винаги е фокусирало вниманието на привържениците на футбола и от тези градове.

За момента тимът на Локомотив (ГО) ще бъде воден от Марин Байчев. Бившият халф и защитник е един от успешните местни футболисти, играл е също така дълго време за Черноморец (Бургас) и Несебър.

“Локомотив ГО се раздели с Николай Панайотов. Ръководството на ФК Локомотив ГО му благодари за положените усилия, старание и утвърждаване на отбора в професионалния футбол. Временно отбора ще бъде воден от Марин Байчев”, се казва в съобщението на страницата на ”железничарите”.

31-годишният Николай Панайотов пристигна в Горна Оряховица като помощник-треньор през юни 2024-а година и до октомври беше помощник-треньор. След това пое поста на старши треньор и през миналата година успя да ги стабилизира и в крайна сметка завърши 10-и с 52 точки, като във въпросните два мача с Етър постигна победа и равенство.

Юноша на Нефтохимик (Бургас), Панайотов играе малко мъжки футбол, за да се посвети след това на образованиието си. След кратки периоди в детско-юношеския футбол той беше забелязан от широката общественост като старши треньор на ЦСКА 1948.

В петък пък централният защитник Георги Вълчев напусна тима и обяви това в страницата си във фейсбук. Роденият в Ямбол юноша на Лудогорец (Разград) не обяснява причината за тази стъпка, но изказва благодарности на всички.

"Благодаря на ръководството за дадената възможност и адекватното отношение от началото до края на престоя ми! Благодаря на съотборниците си за прекрасните моменти и за това, че ме приеха като част от тях от ден първи! ", пише Вълчев.