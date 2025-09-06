Подробно търсене

Етър спечели регионалното дерби в Горна Оряховица с дебютен гол на Тома Ушагелов, Фратрия записа седма победа от седем мача

Ивайло Георгиев
Снимка: кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов (ЕВ), архив
Горна Оряховица,  
06.09.2025 20:58
 (БТА)

Централният нападател Тома Ушагелов отбеляза единственото попадение в дебюта си и Етър (Велико Търново) спечели с 1:0 регионалното дерби срещу Локомотив (Горна Оряховица) в мач от седмия кръг на българската футболна Втора Лига.

Ушагелов, който бе привлечен в края на август като свободен агент от Рилски спортист (Самоков), записа дебютния си мач за "болярите" и им донесе трите точки в Горна Оряховица. Той бе точен още в 26-ата минута и така донесе първа победа на Етър от началото на сезона.

Тимът от Велико Търново е на 11-о място с актив от шест точки, а Локо Горна Оряховица е пети с четири повече.

Фратрия продължи безгрешното си представяне през новия сезон и записа седма победа в седем мача и вече има 21 точки. Варненци спечелиха с изразителното 5:0 срещу дубъла на Лудогорец и водят с пет точки на Дунав (Русе), който надигра опашкаря Беласица (Петрич) с 3:0 като домакин

Янтра (Габрово) спечели с 3:0 срещу Севлиево у дома и излезе на трето място с 15 точки. Вихрен (Сандански) е с две по-малко на четвъртата позиция преди мача в понеделник срещу Пирин (Благоевград), който е шести при равенство с петия Локо (Горна Оряховица).

Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на Втора лига:

Фратрия (Варна) - Лудогорец II (Разград)            5:0
ЦСКА II - Черноморец (Бургас)                       1:1
Миньор (Перник) - Спортист (Своге)                  3:1
Спартак (Плевен) - Хебър (Пазарджик)                1:2
Янтра (Габрово) - Севлиево                          3:0
Локомотив (Горна Оряховица) - Етър (Велико Търново) 0:1

по-късно днес:
Дунав (Русе) - Беласица (Петрич)                    

в понеделник: 
Вихрен (Сандански) - Пирин (Благоевград)            

 1. Фратрия (Варна)               7    7   0   0    18:4    21 точки     
 2. Дунав (Русе)                  6    5   1   0    12:2    16
 3. Янтра 2019 (Габрово)          7    4   3   0    10:4    15
 4. Вихрен (Сандански)            6    4   1   1     6:3    13
 5. Локомотив (Горна Оряховица)   7    3   1   3     6:6    10
 6. Пирин (Благоевград)           5    3   1   1     9:5    10
 7. Миньор (Перник)               7    2   4   1     8:6    10
 8. Хебър 1918 (Пазарджик)        6    2   2   2     9:9     8
 9. Черноморец 1919 (Бургас)      6    1   4   1     6:5     7
10. ЦСКА II (София)               7    2   1   4     8:11    7
11. Етър (Велико Търново)         6    1   3   2     2:4     6
12. Спортист 2009 (Своге)         7    1   3   3     6:9     6
13. Севлиево (Севлиево)           7    1   3   3     4:7     6
14. Марек (Дупница)               6    1   2   3     3:6     5 
15. Спартак (Плевен)              7    1   1   5     6:14    4                        
16. Лудогорец II (Разград)        7    1   0   6     6:16    3   
17. Беласица (Петрич)             6    0   2   4     2:10    2

/КМ/

