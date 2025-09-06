Етър спечели регионалното дерби в Горна Оряховица с дебютен гол на Тома Ушагелов, Фратрия записа седма победа от седем мача

Централният нападател Тома Ушагелов отбеляза единственото попадение в дебюта си и Етър (Велико Търново) спечели с 1:0 регионалното дерби срещу Локомотив (Горна Оряховица) в мач от седмия кръг на българската футболна Втора Лига.

Ушагелов, който бе привлечен в края на август като свободен агент от Рилски спортист (Самоков), записа дебютния си мач за "болярите" и им донесе трите точки в Горна Оряховица. Той бе точен още в 26-ата минута и така донесе първа победа на Етър от началото на сезона.

Тимът от Велико Търново е на 11-о място с актив от шест точки, а Локо Горна Оряховица е пети с четири повече.

Фратрия продължи безгрешното си представяне през новия сезон и записа седма победа в седем мача и вече има 21 точки. Варненци спечелиха с изразителното 5:0 срещу дубъла на Лудогорец и водят с пет точки на Дунав (Русе), който надигра опашкаря Беласица (Петрич) с 3:0 като домакин

Янтра (Габрово) спечели с 3:0 срещу Севлиево у дома и излезе на трето място с 15 точки. Вихрен (Сандански) е с две по-малко на четвъртата позиция преди мача в понеделник срещу Пирин (Благоевград), който е шести при равенство с петия Локо (Горна Оряховица).

Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на Втора лига: Фратрия (Варна) - Лудогорец II (Разград) 5:0 ЦСКА II - Черноморец (Бургас) 1:1 Миньор (Перник) - Спортист (Своге) 3:1 Спартак (Плевен) - Хебър (Пазарджик) 1:2 Янтра (Габрово) - Севлиево 3:0 Локомотив (Горна Оряховица) - Етър (Велико Търново) 0:1 по-късно днес: Дунав (Русе) - Беласица (Петрич) в понеделник: Вихрен (Сандански) - Пирин (Благоевград) 1. Фратрия (Варна) 7 7 0 0 18:4 21 точки 2. Дунав (Русе) 6 5 1 0 12:2 16 3. Янтра 2019 (Габрово) 7 4 3 0 10:4 15 4. Вихрен (Сандански) 6 4 1 1 6:3 13 5. Локомотив (Горна Оряховица) 7 3 1 3 6:6 10 6. Пирин (Благоевград) 5 3 1 1 9:5 10 7. Миньор (Перник) 7 2 4 1 8:6 10 8. Хебър 1918 (Пазарджик) 6 2 2 2 9:9 8 9. Черноморец 1919 (Бургас) 6 1 4 1 6:5 7 10. ЦСКА II (София) 7 2 1 4 8:11 7 11. Етър (Велико Търново) 6 1 3 2 2:4 6 12. Спортист 2009 (Своге) 7 1 3 3 6:9 6 13. Севлиево (Севлиево) 7 1 3 3 4:7 6 14. Марек (Дупница) 6 1 2 3 3:6 5 15. Спартак (Плевен) 7 1 1 5 6:14 4 16. Лудогорец II (Разград) 7 1 0 6 6:16 3 17. Беласица (Петрич) 6 0 2 4 2:10 2