Мирослав Димитров
Неманя Матич подписа със Сасуоло
AP Photo/Laurent Cipriani
Рим,  
26.08.2025 13:11
 (БТА)

Бившият сръбски национал Неманя Матич се присъедини към клуба от италианската Серия А Сасуоло със свободен трансфер. Играчът е подписал договор до 30 юни 2026 г. с автоматично удължаване за следващия сезон, при определени условия.

"От името на цялото черно-зелено семейство, приветстваме Неманя!“, гласи изявление на официалния уебсайт на клуба.

Последният клуб на Матич беше Олимпик Лион. Бившият играч на Челси и Манчестър Юнайтед игра за Лион от януари миналата година, след като премина от Рен.  Общо сърбинът е изиграл 58 мача за Лион, записвайки гол и асистенция.

/МД/

