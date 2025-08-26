Неманя Матич подписа със Сасуоло

Бившият сръбски национал Неманя Матич се присъедини към клуба от италианската Серия А Сасуоло със свободен трансфер. Играчът е подписал договор до 30 юни 2026 г. с автоматично удължаване за следващия сезон, при определени условия.

"От името на цялото черно-зелено семейство, приветстваме Неманя!“, гласи изявление на официалния уебсайт на клуба.

Последният клуб на Матич беше Олимпик Лион. Бившият играч на Челси и Манчестър Юнайтед игра за Лион от януари миналата година, след като премина от Рен. Общо сърбинът е изиграл 58 мача за Лион, записвайки гол и асистенция.