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Дунав (Русе) спечели дербито на дъното в мъжкото волейболно първенство на България при мъжете

Атанас Василев
Дунав (Русе) спечели дербито на дъното в мъжкото волейболно първенство на България при мъжете
Дунав (Русе) спечели дербито на дъното в мъжкото волейболно първенство на България при мъжете
Снимка: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Русе,  
26.01.2025 19:21
 (БТА)

Дунав (Русе) спечели дербито на дъното на мъжкото волейболно първенство, след като надделя с 3:2 гейма над Черно море (Варна). Русенци на два пъти изоставаха, но в крайна сметка се добраха до тайбрек, където успяха да надделеят с 15:12.

Най-резултатен за отбора на Дунав се оказа Алекс Николов, който реализира 18 точки, Ангел Павлов добави 17. За варненци Симеон Димитров реализира 21, Янис Меденис и Валдас Листанскис останаха с по 20.

Първенство на България, Супер Волей мъже - 13-и кръг:
Дунав (Русе) - Черно море (Варна)          3:2 (18:25, 25:19, 19:25, 25:20, 15:12) 

от събота:
Дея спорт (Бургас) - Монтана               2:3 (25:19, 20:25, 23:25, 25:23, 15:17)
Добруджа 07 (Добрич) - Хебър (Пазарджик)   0:3 (27:29, 19:25, 18:25)
Берое (Ст. Загора) - ЦСКА		   3:1 (25:22, 25:20, 23:25, 25:22)

от събота:
Пирин (Разлог) - Локомотив Авиа (Пловдив)   2:3 (22:25, 27:25, 21:25, 25:16, 15:17)
Нефтохимик (Бургас) - Левски (София)        1:3 (17:25, 25:27, 25:21, 17:25)

         временно класиране:
 1. Левски София              13    13	 0    39:6     39 точки
 2. Нефтохимик 2010           13    9	 4    32:16    28
 3. Берое 2016                13    8    5    27:18    25
 5. Монтана                   13    8    5    29:23    22
 4. Дея Спорт Бургас          13    7    6    26:23    22
 6. Локомотив Пловдив         13    7	 6    25:24    21
 7. ЦСКА                      13    6    7    22:25    18
 9. Хебър                     13    5    8    19:29    13
 8. Пирин                     13    4	 9    21:31    14
10. Дунав                     13    4    9    17:31    12
11. Черно море                13    4    9    20:34    10
12. Добруджа 07               13    3   10    14:31    10

/АВ/

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