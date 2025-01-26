Дунав (Русе) спечели дербито на дъното в мъжкото волейболно първенство на България при мъжете

Дунав (Русе) спечели дербито на дъното на мъжкото волейболно първенство, след като надделя с 3:2 гейма над Черно море (Варна). Русенци на два пъти изоставаха, но в крайна сметка се добраха до тайбрек, където успяха да надделеят с 15:12.

Най-резултатен за отбора на Дунав се оказа Алекс Николов, който реализира 18 точки, Ангел Павлов добави 17. За варненци Симеон Димитров реализира 21, Янис Меденис и Валдас Листанскис останаха с по 20.

Първенство на България, Супер Волей мъже - 13-и кръг: Дунав (Русе) - Черно море (Варна) 3:2 (18:25, 25:19, 19:25, 25:20, 15:12) от събота: Дея спорт (Бургас) - Монтана 2:3 (25:19, 20:25, 23:25, 25:23, 15:17) Добруджа 07 (Добрич) - Хебър (Пазарджик) 0:3 (27:29, 19:25, 18:25) Берое (Ст. Загора) - ЦСКА 3:1 (25:22, 25:20, 23:25, 25:22) от събота: Пирин (Разлог) - Локомотив Авиа (Пловдив) 2:3 (22:25, 27:25, 21:25, 25:16, 15:17) Нефтохимик (Бургас) - Левски (София) 1:3 (17:25, 25:27, 25:21, 17:25) временно класиране: 1. Левски София 13 13 0 39:6 39 точки 2. Нефтохимик 2010 13 9 4 32:16 28 3. Берое 2016 13 8 5 27:18 25 5. Монтана 13 8 5 29:23 22 4. Дея Спорт Бургас 13 7 6 26:23 22 6. Локомотив Пловдив 13 7 6 25:24 21 7. ЦСКА 13 6 7 22:25 18 9. Хебър 13 5 8 19:29 13 8. Пирин 13 4 9 21:31 14 10. Дунав 13 4 9 17:31 12 11. Черно море 13 4 9 20:34 10 12. Добруджа 07 13 3 10 14:31 10