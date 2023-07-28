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С късни голове на Велислав Василев и Николай Златев Черно море измъкна трите точки при гостуването си на Крумовград

Георги Крумов
С късни голове на Велислав Василев и Николай Златев Черно море измъкна трите точки при гостуването си на Крумовград
С късни голове на Велислав Василев и Николай Златев Черно море измъкна трите точки при гостуването си на Крумовград
Черно море не се спъна при визитата на новака Крумовград / снимка: БТА
Пловдив,  
28.07.2023 23:13
 (БТА)

Първенство на България, срещи от efbet Лига, трети кръг:

Крумовград - Черно море - 1:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 39, 1:1 Александър Колев 45+1, 1:2 Велислав Василев 86, 1:3 Николай Златев 90+5

в събота:
Хебър - Берое
Пирин Благоевград - Ботев Пловдив

в неделя:
Левски София - Локомотив София

в понеделник: 
Локомотив Пловдив - Ботев Враца

Етър - ЦСКА-София - отложен
Славия - Лудогорец - отложен
Арда - ЦСКА 1948 - отложен

        Класиране
 1. Черно море        3   2   1   0   7:4  7
 2. ЦСКА 1948         2   2   0   0   5:1  6
 3. Берое             2   2   0   0   3:1  6
 4. Локомотив (Пд)    2   1   1   0   5:3  4
 5. ЦСКА-София        2   1   1   0   1:0  4
 6. Лудогорец         2   1   0   1   6:3  3
 7. Левски            2   1   0   1   4:3  3
 9. Ботев (Враца)     2   1   0   1   2:1  3
 8. Крумовград        3   1   0   2   4:5  3
11. Локомотив (Сф)    2   1   0   1   3:4  3
10. Славия            2   1   0   1   1:2  3
12. Арда              2   0   1   1   3:4  1
13. Хебър             2   0   1   1   0:1  1
14. Ботев (Пловдив)   2   0   1   1   2:4  1 
15. Пирин             2   0   0   2   1:5  0
16. Етър              2   0   0   2   0:6  0

/ГК/

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