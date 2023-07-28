С късни голове на Велислав Василев и Николай Златев Черно море измъкна трите точки при гостуването си на Крумовград

site.btaС късни голове на Велислав Василев и Николай Златев Черно море измъкна трите точки при гостуването си на Крумовград
Първенство на България, срещи от efbet Лига, трети кръг:
Крумовград - Черно море - 1:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 39, 1:1 Александър Колев 45+1, 1:2 Велислав Василев 86, 1:3 Николай Златев 90+5
в събота:
Хебър - Берое
Пирин Благоевград - Ботев Пловдив
в неделя:
Левски София - Локомотив София
в понеделник:
Локомотив Пловдив - Ботев Враца
Етър - ЦСКА-София - отложен
Славия - Лудогорец - отложен
Арда - ЦСКА 1948 - отложен
Класиране 1. Черно море 3 2 1 0 7:4 7 2. ЦСКА 1948 2 2 0 0 5:1 6 3. Берое 2 2 0 0 3:1 6 4. Локомотив (Пд) 2 1 1 0 5:3 4 5. ЦСКА-София 2 1 1 0 1:0 4 6. Лудогорец 2 1 0 1 6:3 3 7. Левски 2 1 0 1 4:3 3 9. Ботев (Враца) 2 1 0 1 2:1 3 8. Крумовград 3 1 0 2 4:5 3 11. Локомотив (Сф) 2 1 0 1 3:4 3 10. Славия 2 1 0 1 1:2 3 12. Арда 2 0 1 1 3:4 1 13. Хебър 2 0 1 1 0:1 1 14. Ботев (Пловдив) 2 0 1 1 2:4 1 15. Пирин 2 0 0 2 1:5 0 16. Етър 2 0 0 2 0:6 0
/ГК/
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