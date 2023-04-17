ЦСКА 1948 II и Спортист (Своге) постигнаха победи във Втора лига

Първенство на България, срещи от 26-ия кръг на Втора лига:

Беласица (Петрич) - ФК ЦСКА 1948 II (София) 0:2 (0:2) Голмайстори: 0:1 Марио Топузов 12, 0:2 Стелиян Добрев 28 Спортист (Своге) - Струмска слава (Радомир) 3:1 (1:1) Голмайстори: 1:0 Петър Вуцов 22, 1:1 Димитър Стоянов 28, 2:1 Слав Петков 65, 3:1 Георги Николов 78 Лудогорец II (Разград) - Янтра 2019 (Габрово) 2:2 (1:1) Голмайстори: 0:1 Петър Казаков 12-дузпа, 1:1 Доминик Янков 31, 2:1 Хюсеин Кельовлуев 70, 2:2 Петър Казаков 88-дузпа от петък: Етър (Велико Търново) - Миньор (Перник) 2:0 (0:0) Голмайстори: Крум Стоянов 75, Емануил Личев 81 Витоша (Бистрица) - ОФК Спартак (Плевен) 2:2 (2:2) голмайстори: 0:1 Васил Шопов 3, 1:1 Кристиян Кочилов 12, 1:2 Димитров 21-автогол, 2:2 Кристиян Кочилов 44-дузпа Монтана - Литекс (Ловеч) 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Илиян Капитанов 29 Ботев II (Пловдив) - Дунав (Русе) 0:0 Добруджа (Добрич) - Созопол 2:0 (1:0) от четвъртък: Крумовград - Марица (Пловдив) 2:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Цветелин Радев 37, 2:0 Димитър Аврамов 53-автогол, 2:1 Веселин Марчев 90+4 червен картон: Джеферсон Гранадо (Крумовград) - 59-а минута Класиране: 1. ЦСКА 1948 II (София) 26 17 5 4 46:14 56 2. Етър (Велико Търново) 26 15 7 4 35:13 52 3. Крумовград 26 12 7 7 31:27 43 4. Спортист (Своге) 26 12 7 7 35:32 43 5. Лудогорец II (Разград) 26 12 4 10 30:29 40 6. Монтана 26 11 6 9 33:28 39 7. Дунав (Русе) 26 9 9 8 37:30 36 8. Беласица (Петрич) 26 10 5 11 25:27 35 9. Марица (Пловдив) 26 10 5 11 27:34 35 10. Спартак (Плевен) 26 8 9 9 36:34 33 13. Добруджа (Добрич) 26 8 7 11 33:32 31 15. Литекс (Ловеч) 26 7 7 12 23:25 31 11. Струмска слава (Радомир) 26 7 10 9 26:34 31 12. Миньор (Перник) 26 7 8 11 26:25 29 14. Янтра 2019 (Габрово) 26 7 8 11 18:29 29 16. Созопол 26 6 8 12 22:44 26 17. Ботев II (Пловдив) 26 7 5 14 21:35 26 18. Витоша (Бистрица) 26 6 7 13 27:41 25