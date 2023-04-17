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ЦСКА 1948 II и Спортист (Своге) постигнаха победи във Втора лига

Христо Бонински
ЦСКА 1948 II и Спортист (Своге) постигнаха победи във Втора лига
ЦСКА 1948 II и Спортист (Своге) постигнаха победи във Втора лига
Снимка: БТА
Симитли,  
17.04.2023 19:53
 (БТА)

Първенство на България, срещи от 26-ия кръг на Втора лига:

Беласица (Петрич) - ФК ЦСКА 1948 II (София) 0:2 (0:2)
Голмайстори: 0:1 Марио Топузов 12, 0:2 Стелиян Добрев 28

Спортист (Своге) - Струмска слава (Радомир) 3:1 (1:1)
Голмайстори: 1:0 Петър Вуцов 22, 1:1 Димитър Стоянов 28, 2:1 Слав Петков 65, 3:1 Георги Николов 78
 
Лудогорец II (Разград) - Янтра 2019 (Габрово) 2:2 (1:1)
Голмайстори: 0:1 Петър Казаков 12-дузпа, 1:1 Доминик Янков 31, 2:1 Хюсеин Кельовлуев 70, 2:2 Петър Казаков 88-дузпа


от петък:
Етър (Велико Търново) - Миньор (Перник)         2:0 (0:0)
Голмайстори: Крум Стоянов 75, Емануил Личев 81
Витоша (Бистрица) - ОФК Спартак (Плевен)        2:2 (2:2)
голмайстори: 0:1 Васил Шопов 3, 1:1 Кристиян Кочилов 12, 1:2 Димитров 21-автогол, 2:2 Кристиян Кочилов 44-дузпа
Монтана - Литекс (Ловеч)                        0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Илиян Капитанов 29
Ботев II (Пловдив) - Дунав (Русе)               0:0
Добруджа (Добрич) - Созопол                     2:0 (1:0)

от четвъртък:
Крумовград - Марица (Пловдив)           2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Цветелин Радев 37, 2:0 Димитър Аврамов 53-автогол, 2:1 Веселин Марчев 90+4
червен картон: Джеферсон Гранадо (Крумовград) - 59-а минута

           Класиране:
 1. ЦСКА 1948 II (София)            26   17   5   4   46:14   56       
 2. Етър (Велико Търново)           26   15   7   4   35:13   52
 3. Крумовград                      26   12   7   7   31:27   43
 4. Спортист (Своге)                26   12   7   7   35:32   43
 5. Лудогорец II (Разград)          26   12   4  10   30:29   40       
 6. Монтана                         26   11   6   9   33:28   39
 7. Дунав (Русе)                    26    9   9   8   37:30   36
 8. Беласица (Петрич)               26   10   5  11   25:27   35
 9. Марица  (Пловдив)               26   10   5  11   27:34   35
10. Спартак (Плевен)                26    8   9   9   36:34   33 
13. Добруджа (Добрич)               26    8   7  11   33:32   31
15. Литекс (Ловеч)                  26    7   7  12   23:25   31
11. Струмска слава (Радомир)        26    7  10   9   26:34   31 
12. Миньор (Перник)                 26    7   8  11   26:25   29 
14. Янтра 2019 (Габрово)            26    7   8  11   18:29   29
16. Созопол                         26    6   8  12   22:44   26       
17. Ботев II (Пловдив)              26    7   5  14   21:35   26  
18. Витоша (Бистрица)               26    6   7  13   27:41   25

/ХБ/

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