Бамба донесе три точки за ЦСКА във Варна

Резултати и голмайстори от деветия кръг в Първа футболна лига:

Спартак Варна - ЦСКА-София 0:1 (0:1)

голмайстор: 0:1 Дауда Бамба 40

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив от 20.30 часа

Пирин Благоевград - Ботев Враца 2:1 (1:1)

голмайстори: 0:1 Петър Занев 45-автогол, 1:1 Станислав Костов 45+3, 2:1 Красимир Станоев 68

червен картон: Венцислав Бенгюзов (Пирин) 80

Славия - Локомотив София - 2:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Божидар Кацаров 9, 2:1 Кристиан Добрев 51, 64

в неделя:

ЦСКА 1948 - Берое Стара Загора

Лудогорец - Хебър



в понеделник:

Септември София - Черно море

Левски - Арда Кърджали