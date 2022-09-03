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Бамба донесе три точки за ЦСКА във Варна

Мирослав Димитров
Бамба донесе три точки за ЦСКА във Варна
Бамба донесе три точки за ЦСКА във Варна
Варна,  
03.09.2022 19:04
 (БТА)

Резултати и голмайстори от деветия кръг в Първа футболна лига:

Спартак Варна - ЦСКА-София                 0:1 (0:1)

голмайстор: 0:1 Дауда Бамба 40

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив   от 20.30 часа

Пирин Благоевград - Ботев Враца         2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Петър Занев 45-автогол, 1:1 Станислав Костов 45+3, 2:1 Красимир Станоев 68

червен картон: Венцислав Бенгюзов (Пирин) 80

Славия - Локомотив София  - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Божидар Кацаров 9, 2:1 Кристиан Добрев 51, 64

в неделя:
ЦСКА 1948 - Берое Стара Загора
Лудогорец - Хебър
 
в понеделник:   
Септември София - Черно море
Левски - Арда Кърджали 

/МД/

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