Славия излезе на пето място в класирането на efbet Лига след победа над Пирин

Резултати и класиране след мачовете от четвъртия кръг в efbet Лига:

Ботев Враца - Локомотив Пловдив - 0:1

Пирин Благоевград - Славия - 1:2

в неделя:

Локомотив София - Ботев Пловдив

ЦСКА-София - Берое

в понеделник:

Арда Кърджали - Септември София

Черно море - Левски - отложен

от петък:

Хебър (Пазарджик) - ЦСКА 1948 - 0:1

Лудогорец - Спартак Варна - 5:0

временно класиране: 1. Лудогорец 4 3 1 0 12:2 10 точки 2. Локомотив Пловдив 4 3 0 1 5:4 9 3. ЦСКА 1948 4 2 2 0 5:3 8 4. ЦСКА-София 3 2 1 0 5:1 7 5. Славия 3 2 0 1 3:2 6 6. Черно море 3 2 0 1 2:1 6 7. Арда 3 2 0 1 3:3 6 8. Ботев Враца 4 1 1 2 5:6 4 9. Берое 3 1 1 1 3:3 4 10. Септември 3 1 1 1 4:5 4 11. Левски 2 1 0 1 5:1 3 12. Хебър 4 1 0 3 3:6 3 13. Локомотив София 3 0 2 1 2:3 2 14. Пирин 4 0 2 2 4:6 2 15. Спартак Варна 4 0 1 3 1:12 1 16. Ботев Пловдив 3 0 0 3 2:6 0