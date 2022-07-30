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Славия излезе на пето място в класирането на efbet Лига след победа над Пирин

Георги Крумов
Славия излезе на пето място в класирането на efbet Лига след победа над Пирин
Славия излезе на пето място в класирането на efbet Лига след победа над Пирин
снимка: БТА
Благоевград,  
30.07.2022 23:05
 (БТА)

Резултати и класиране след мачовете от четвъртия кръг в efbet Лига: 

Ботев Враца - Локомотив Пловдив - 0:1

Пирин Благоевград - Славия - 1:2

в неделя:

Локомотив София - Ботев Пловдив

ЦСКА-София - Берое

в понеделник:

Арда Кърджали - Септември София

Черно море - Левски - отложен

от петък:

Хебър (Пазарджик) - ЦСКА 1948  - 0:1

Лудогорец - Спартак Варна - 5:0

временно класиране:

 1. Лудогорец             4  3 1 0  12:2 10 точки
 2. Локомотив Пловдив     4  3 0 1  5:4   9
 3. ЦСКА 1948             4  2 2 0  5:3   8 
 4. ЦСКА-София            3  2 1 0  5:1   7
 5. Славия                3  2 0 1  3:2   6
 6. Черно море            3  2 0 1  2:1   6
 7. Арда                  3  2 0 1  3:3   6
 8. Ботев Враца           4  1 1 2  5:6   4
 9. Берое                 3  1 1 1  3:3   4  
10. Септември             3  1 1 1  4:5   4 
11. Левски                2  1 0 1  5:1   3 
12. Хебър                 4  1 0 3  3:6   3 
13. Локомотив София       3  0 2 1  2:3   2
14. Пирин                 4  0 2 2  4:6   2
15. Спартак Варна         4  0 1 3  1:12  1
16. Ботев Пловдив         3  0 0 3  2:6   0

/ГК/

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