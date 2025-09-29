Подробно търсене

Започва 11-ият конкурс за националната литературна награда „Георги Черняков“

Национален литературен конкурс за студентско творчество „Георги Черняков", визия – инициатори
София,  
29.09.2025 08:30
 (БТА)

Започва 11-ото издание на литературния конкурс за връчване на националната литературна награда „Георги Черняков“. Това съобщават от обществото на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“ (София), които са организатори, заедно със Съюза на българските писатели (СБП) и Националния студентски дом.

Право на участие имат действителни български студенти и докторанти (до 40-годишна възраст, независимо дали учат у нас или в чужбина). Конкурсът е явен и е на свободна тема. Творбите се приемат до 10 ноември 2025 г. включително.  Кандидатите трябва да изпратят до три произведения във всеки жанр. Отличия не се връчват за съавторство. 

НАГРАДИТЕ 

Жури от български писатели ще излъчи призьорите по жанрове и ще определи наградите, които ще бъдат дадени в периода 2-4 декември 2025 г. в Националния студентски дом.

Призовете за поезия и белетристика включват диплом и парична премия от 500 и 300 лв. – съответно за първа и втора награда. Отличие има и в категорията „Хумор и сатира“ – диплом и парична премия от 300 лв. Има и две специални награди – от името на СБП и от Националния студентски дом. По решение на журито може да се присъди и специална награда – издаване на първа книга на млад автор.

/ДД

/ТС/

Списание ЛИК

