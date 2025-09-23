За двадесети пореден път Стара Загора ще бъде домакин на „Нощ на изкуствата“ този петък

За двадесети път Община Стара Загора организира „Нощ на изкуствата“. Събитието ще се проведе този петък, 26 септември, от 19:00 до 23:00 часа, съобщават от официалния сайт на местната администрация. Музеи, галерии, библиотеки, културни институти, както и образователни и граждански организации ще посрещнат своите гости с богата програма.

В Регионалния исторически музей посетителите ще могат да се насладят на музикален поздрав „Фолклорна китка“ от Крум и Кристиян Цоклинови, както и на изпълненията на гайдарски състав „Красимир Панчев“. Там ще бъде открита и изложбата „Археологическо лято 2025“, представяща резултатите от археологическите проучвания в града през тази година.

Градската художествена галерия ще покаже своите представителни експозиции „Българска живопис“, „Българска графика“ и постоянната експозиция „Възрожденски икони“. На същото място старозагорци и гостите на града ще могат да чуят концерт с филмова музика на група MEZZO DUO с Анна Иванова и Наталия Шевченко, както и на акустичен концерт (пиано и китара) на група П.И.Ф.

В музей „Литературна Стара Загора“ ще се проведе литературно-музикална вечер с поетесата и текстописец Ирина Бойчева. Там гостите ще могат да се включат и в интерактивното събитие „Гласове оцелели във времето“, представящо автентични записи на известни старозагорски писатели и поети.

В програмата на „Нощ на изкуствата“ участват още библиотека „Родина“, къща музей „Гео Милев“, Държавен архив – Стара Загора, Народно читалище „Родина-1860“, изложбена зала „Байер“ и други културни и образователни институции, които са подготвили специални изненади за почитателите на изкуството.