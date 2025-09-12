Художествена галерия „Борис Денев“ във Велико Търново подготвя изложбата „Съзидания. Поглед към вековете“

Художествена галерия „Борис Денев“ във Велико Търново подготвя изложба, озаглавена „Съзидания. Поглед към вековете“, съобщиха от културната институция.

Експозицията ще бъде официално открита на 7 октомври и ще е своеобразна препратка към най-емблематичната изложба на историческа тематика, която се е провеждала в града - „Поглед към вековете” от 1972 г.

В експозицията ще бъдат представени творби на видни имена от българското изобразително изкуство. Сред тях има както малко познати, така и напълно непознати на съвременната публика художествени произведения от фонда на галерията. Сред представените автори могат да се откроят имената на Борис Ангелушев, Борис Денев, Теофан Сокеров, Александър Поплилов, Благой Иванов, Ванко Урумов, Васил Стоилов, Владимир Гиновски, Галилей Симеонов, Георги Павлов, Димитър Арнаудов, Димитър Киров, Йоан Левиев, Кеазим Исинов, Константин Денев, Любен Гайдаров, Станислав Памукчиев, Христо Нейков.

През 1972 г. в старата столица са положени основите на разпознаваемата за времето си обща художествена изложба „Поглед към вековете”, разказаха организаторите. В статия от 1978 г. изкуствоведът Бистра Рангелова я определя като най-цялостния преглед на историко-революционна тема в България. Характерът на изложбата е определен от художници с ясно изграден творчески облик и утвърден художествено-пластичен език. Тематиката в новосъздадените произведения залага както на важни събития от историята на българската държава, така и на бележити нейни личности и местности.

По-късно, през 1985 г. във Велико Търново се чества 800-годишнината от въстанието на братята Асен и Петър. През същата година в рамките на два дни (15 и 16 ноември) старата столица променя трайно своя облик. Открити са паметникът „Асеневци“, реставрираните крепост „Царевец“, Патриаршеска църква и храм „Св. Димитър“, аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“, Дворецът на културата и спорта „Васил Левски“. Открита е и адаптираната за галерийно пространство сграда в местността „Боруна“, където вече 40 години се помещава Художествена галерия „Борис Денев“. Именно в нейния фонд днес се съхранява най-голямата колекция от творби на историческа тематика, а в постоянната експозиция са изложени художествени произведения от различните издания на изложбата „Поглед към вековете“.

Днес, 840 години след въстанието на братята Асен и Петър и по повод 40-ата годишнина от откриването на галерията, домакините на изложбата се обръщат с чувство на преклонение към историята. Те определят изложбата „Съзидания. Поглед към вековете“ като своеобразен мост между миналото и настоящето. Изложба, която ще бъде разгледана с уважение към времето, но и с нова перспектива. Една съвременна гледна точка към събитие, което трайно е оставило следа както в художествения живот на страната ни, така и в настоящата визия на Художествена галерия „Борис Денев“.

Събитието е част от изложбения план на Художествена галерия „Борис Денев“ за 2025 г. В културната институция, освен постоянната експозиция, все още могат да бъдат разгледани временните експозиции „Взаимодействия“ и „Огнян Фунев. Плакат“.

От галерията посочиха, че заради празничния 22 септември денят за профилактика се отменя и залите ще работят с нормално работно време.