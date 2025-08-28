Подробно търсене

Художникът Гриша Кубратов представя "Един градус от еклиптиката" в Русенската галерия

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
Снимка: Художествена галерия - Русе
Русе,  
28.08.2025 11:38
Художникът Гриша Кубратов ще представи изложбата "Един градус от еклиптиката" тази вечер в Художествената галерия в Русе. Това е живописен разказ за времето, символите и вътрешните трансформации, съобщи директорът на културната институция Еслица Попова. 

По думите й заглавието на експозицията идва от астрономическия термин "еклиптика" – пътят на Слънцето по небето. "Един градус от този път се равнява на 72 години – продължителността на човешкия живот, видян като миг в космическото движение", обяснява още Попова. 

В платната на Кубратов оживяват знаци със сакрална сила – змии, птици, спирали, дървета.

"Те не са орнаменти, а ключове към въпроси за енергията, душата и кръговрата. Цветовете и геометричните ритми създават усещане за вътрешно движение и вечност. Изложбата е покана за съзерцание – пътуване, в което всяко повторение носи нов смисъл. Един градус от еклиптиката, но е с безкрайност от значения", каза още Попова. 

Експозицията може да бъде видяна до 19 септември, петък.

