Русенско село кани на празник на ябълката

Традиционният празник на ябълката ще се организира за 20-и пореден път днес в русенското село Екзарх Йосиф. Това съобщи за БТА кметът на населеното място Илия Данев.

Програмата включва изложба на ябълки от местни производители. "От 44 сорта ябълки, акредитирани у нас, в село Екзарх Йосиф се отглеждат 27", обясни Данев.

Ще има и кулинарна изложба на сладкиши, приготвени с вкусния плод, както и на козметични продукти, стоки за бита и домакинството, в чийто състав има ябълка.

"По повод на 20-годишнината на празника всеки посетител ще получи сладкиш и бутилка със сок от ябълки", каза още Данев.

Посетителите ще могат да разгледат и зоокъта в селото, в който има камила, щрауси, диви прасенца, елен лопатар, благороден елен, пауни, понита. До него на специална площадка са подредени и 10 ретро возила. Има също танков влекач, бронетранспортьор, гаубица, самолет А-29, а също и черешово топче.

Преди началото на празника ще бъде открита и стена с барелефи на българските възрожденци Баба Тонка, Захари Стоянов и Никола Обретенов. Програмата ще завърши с фолклорен концерт.