Подробно търсене

Русенско село кани на празник на ябълката

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
Русенско село кани на празник на ябълката
Русенско село кани на празник на ябълката
Илюстративна снимка: AP, File
Русе,  
23.08.2025 09:00
 (БТА)

Традиционният празник на ябълката ще се организира за 20-и пореден път днес в русенското село Екзарх Йосиф. Това съобщи за БТА кметът на населеното място Илия Данев. 

Програмата включва изложба на ябълки от местни производители. "От 44 сорта ябълки, акредитирани у нас, в село Екзарх Йосиф се отглеждат 27", обясни Данев.

Ще има и кулинарна изложба на сладкиши, приготвени с вкусния плод, както и на козметични продукти, стоки за бита и домакинството, в чийто състав има ябълка. 

"По повод на 20-годишнината на празника всеки посетител ще получи сладкиш и бутилка със сок от ябълки", каза още Данев. 

Посетителите ще могат да разгледат и зоокъта в селото, в който има камила, щрауси, диви прасенца, елен лопатар, благороден елен, пауни, понита. До него на специална площадка са подредени и 10 ретро возила. Има също танков влекач, бронетранспортьор, гаубица, самолет А-29, а също и черешово топче.

Преди началото на празника ще бъде открита и стена с барелефи на българските възрожденци Баба Тонка, Захари Стоянов и Никола Обретенов. Програмата ще завърши с фолклорен концерт.

/ВБ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:13 на 23.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация