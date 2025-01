Мюзикъл-пародия на филма „Титаник“ бе представен в лондонския Уест Енд

Мюзикъл-пародия на филма „Титаник“ от 1997 година, наречен Titanique, бе игран премиерно в лондонския Уест Енд, предаде Ройтерс. Сюжетът му представя певицата Селин Дион като главна героиня, която е на борда на известния кораб, оцелява и разказва своята версия на събитията.

Представлението, в което звучи гласът на Дион, се различава от предишните по-мрачни разкази за историята на океанския лайнер, който се удря в айсберг и потъва през 1912 г. В него са съчетани елементи от сюжета на филмовата версия от 1997 г., в която актьорите Кейт Уинслет и Леонардо ди Каприо са в ролята на влюбените Роуз и Джак.

Тай Блу, който е режисьор и сценарист на мюзикъла заедно с актьора и сценаристите Константин Русули и Марла Миндел, го описва като „машина за радост“. Историята е разказана през погледа на героинята Селин Дион, изиграна от Лорън Дрю.

„Това до голяма степен е любовно писмо към Селин Дион. Отдавам почит на нея, изкуство й и силата й“, каза Дрю, след като слезе от сцената. „Това е пълно въплъщение на нейния талант“.

Блу каза, че екипът на Дион е дошъл да гледа шоуто след откриването му в Ню Йорк и „то им е харесало“, като „неофициално са ни дали своята благословия“.

Миналата година Дион се завърна на сцената с изпълнение на официалната церемония по откриването на Олимпийските игри в Париж.

Певицата, която е на 56 години, разкри в края на 2022 г., че е диагностицирана с рядко неврологично заболяване, известно като Синдром на скования човек (Stiff person syndrome, SPS), което причинява мускулни спазми.

Музиката в представлението включва балади като My Heart Will Go On от филма „Титаник“ и All by Myself от 1996 г. През април предстои премиера на Titanique във Франция.