Четвъртият студиен албум на английската рок група „Либъртайнс“, All Quiet on the Eastern Esplanade, ще бъде пуснат на пазара на 5 април 2024 г, предаде АФП.

Вокалистите на групата Питър Дохърти и Карл Барат разказват за перипетиите в миналото, за разпадането на групата и последвалото събиране пред АФП.

Една от терапевтичните мерки, предприети, за да се помогне на певеца Питър Дохърти, за да се откаже от твърдите наркотици е кучето Гладис. Битката му с пристрастяването е разказана в шокиращия и трогателен документален филм „Питър Дохърти: Непознат в собствената ми кожа“ режисиран от съпругата на музиканта Катя де Видас.

За другия вокалист на групата Карл Барат най-лошият спомен от апокалиптичните концерти през 2002 г. е отсъствието на Питър.

„Живяхме известно време в Париж, на улица Des Trois-Frères, близо до „Сакре кьор“, каза Барат. „Бяхме като две деца в сладкарница, обичах да се губя в книжарниците на брега на Сена“, допълва Дохърти.

Дохърти си спомня и за странстванията си, след като първоначално се е разделил с групата заради поведението си. „Понякога в Париж имах нужда от пари, излизах на сцената в лошо състояние, хората разрушаваха бара и аз се озовавах в затвора“.

Това минало е пренесено в една от песните от новия албум на групата All Quiet on the Eastern Esplanade, който дълго време е отлаган и най-накрая ще бъде издаден в петък.

За да разберат дали още се сработват добре, Дохърти и Барат прекарват десет дни в Ямайка, преди да влязат в студиото и да започнат да записват. „Изкачвахме хълмовете, пиехме Red Stripe (местната бира) и играехме билярд", каза Дохърти. „Имахме нужда да възстановим връзката си“, продължава Барат.

Със своята смесица от електронни и меланхолични парчета новият албум звучи като разговор между стари приятели. Едно от тях се нарича I Нave a Friend.

В песента Merry Old England звучат думите „Вие, иракчани, сирийци и украинци. Какво ви харесва в добрата стара Англия?“, посветени за бежанците. „С историята на Великобритания имам проблеми с концепцията за граници“, каза Барат. „Всички ние сме синове на морето“, допълва Дохърти.