Доц. д-р Атанас Георгиев е преизбран за декан на Стопанския факултет на Софийския университет

На Общо събрание доц. д-р Атанас Георгиев беше избран единодушно от 54 делегати за втори мандат като декан на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", съобщи пресцентърът на висшето училище.

Доц. д-р Атанас Георгиев беше единствен кандидат за декан в отчетно-изборното събрание на факултета. В своя отчет пред Общото събрание доц. Георгиев отбеляза, че успехите, отчетени в доклада за мандата 2019-2023 г., са дело на цялата общност на Стопанския факултет, отбелязват от СУ.

Доц. д-р Атанас Георгиев е възпитаник на Стопанския факултет, като завършва последователно бакалавърска степен ("Икономика", 2004 г.), магистърски степени ("Финанси и банково дело" и "Енергийна икономика и мениджмънт" - 2007 г. и 2008 г.) и докторска степен - с дисертация на тема "Институционалната независимост на националния енергиен регулатор в България" - през 2016 г. Като студент, доц. Георгиев е председателствал студентската организация "Бизнес клуб - СУ "Св. Климент Охридски" в Стопанския факултет, а после е бил и председател на УС в Сдружението на завършилите Стопанския факултет (FEBA Alumni Club).

От 2005 г. преподава като хоноруван, а от 2007 г. - като щатен асистент в Катедрата "Икономика и управление по отрасли", където е последователно научен секретар, директор на магистърската програма "Енергийни пазари и услуги" и ръководител на катедра (от 2018 г. досега). Научните му интереси са в областта на енергийната икономика и регулирането на ютилити услуги. Автор е на две книги и над 40 научни публикации, както и е научен ръководител на над 70 магистърски тези в тази област. През 2019 г. е избран за декан на Стопанския факултет и за член на Академичния съвет.

Доц. Георгиев е посетил и редица специализации във водещи институции: LEAP програма в Babson College (Бостън, САЩ), IVLP/Global Energy Security на Държавния департамент на САЩ (DC, NY, OK, CA, WA), Generation Next на Россотрудничество, курсове по "Ценообразуване" и "Бенчмаркинг" в Public Utility Research Center (University of Florida, САЩ), енергийна школа в Azerbaijan Diplomatic Academy, енергийно право във Florence School of Regulation (European University Institute - Италия), както и обучение по енергийна сигурност в Masaryk University (Чехия) и други.

Преподава и като гост лектор в курсовете по енергийна дипломация на Дипломатическия институт към министъра на външните работи на България. Бил е и гост лектор в редица университети, сред които University of Cologne (Германия), девет университета в Украйна по проект на Дипломатическия институт и University of Sarajevo (Босна и Херцеговина).

Координатор и ръководител е на няколко научни и образователни проекта, осъществени в Стопанския факултет в партньорство с други организации (туининг проект SCHOLARNET по програма "Европейски научни мрежи", JRC-финансиран проект, ДАСУН - финансиран от ЕСФ и други). Участва в изпълнението на университетски проекти, финансирани от ЕК: Transform4Europe, INNOAIR, COP21:RIPPLES и други.

Доц. Георгиев участва в управлението на редица организации: член е на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет; член е на УС в индустриален клъстер "Електромобили"; заместник-председател е на Управляващия борд в Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии при Българската търговско-промишлена палата; член е на Контролния съвет във фондация ФЕБ. Представлява Софийския университет в Leadership Council на UN SDSN Black Sea. От декември 2022 г. е избран за независим член на Надзорния съвет в "УниКредит Булбанк" АД, след одобрение от банковия надзор на ЕЦБ и БНБ.

Членува в международни и национални организации, като International Association for Energy Economics, International Facility Management Association, Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE), и други.

Извън университета, доц. Георгиев е работил и като консултант по преструктуриране в енергетиката в Юкономикс (2005-2009 г.) и в "Пъблик сървисис" (от 2010 г. досега). Част е от екипа на контролиращия управител по делото в ЕК - ГД Конкуренция AT.39767 BEH Electricity (2016-2021 г.). Издател и главен редактор е на специализираните издания "Ютилитис" и "Фасилитис".