Локомотив Пловдив излъга ЦСКА с гол в самия край

Мачове от третия кръг в Първа лига, резултати, голмайстори и класиране: Локомотив Пловдив - ЦСКА - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Жулиан Лами 89 по-късно днес: Лудогорец - Добруджа в неделя: Локомотив София - Монтана Левски - Славия в понеделник: Черно море - Берое Ботев Пловдив - Арда Кърджали от петък: Спартак Варна - Ботев Враца - 1:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Антоан Стоянов 60-дузпа, 1:1 Илкер Будинов 90+3 ЦСКА 1948 - Септември София - 2:1 (2:1) голмайстори: 1:0 Браян Собреро 10, 2:0 Мамаду Диало 43, 2:1 Бертран Фурие 45-дузпа червени картони: Хуанми Карион 45 (ЦСКА 1948), Робин Схаутен 78 (Септември София) временно класиране: 1. ЦСКА 1948 3 2 1 0 4:2 7 точки 2. Локомотив Пловдив 3 2 1 0 3:1 7 3. Левски 2 2 0 0 7:1 6 4. Лудогорец 2 2 0 0 6:0 6 5. Черно море 2 1 1 0 3:2 4 6. Спартак Варна 3 0 3 0 2:2 3 7. Добруджа 2 1 0 1 2:2 3 8. Берое 2 0 2 0 1:1 2 9. Локомотив София 2 0 2 0 2:2 2 10. Ботев Враца 3 0 2 1 3:4 2 11. ЦСКА 3 0 2 1 2:3 2 12. Славия 2 0 1 1 3:4 1 13. Ботев Пловдив 2 0 1 1 2:3 1 14. Арда Кърджали 2 0 1 1 1:2 1 15. Монтана 2 0 1 1 1:6 1 16. Септември София 3 0 0 3 2:9 0