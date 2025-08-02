Лудогорец постигна трета поредна победа за сезона в Първа лига

site.btaЛудогорец постигна трета поредна победа за сезона в Първа лига
Първенство на България по футбол, срещи от третия кръг в Първа лига
Лудогорец - Добруджа - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Милчо Ангелов 3, 1:1 Ивайло Чочев 22-дузпа, 2:1 Йоел Андерсон 78
Локомотив Пловдив - ЦСКА - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Жулиан Лами 89
в неделя:
Локомотив София - Монтана
Левски - Славия
в понеделник:
Черно море - Берое
Ботев Пловдив - Арда Кърджали
от петък:
Спартак Варна - Ботев Враца - 1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Антоан Стоянов 60-дузпа, 1:1 Илкер Будинов 90+3
ЦСКА 1948 - Септември София - 2:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Браян Собреро 10, 2:0 Мамаду Диало 43, 2:1 Бертран Фурие 45-дузпа
червени картони: Хуанми Карион 45 (ЦСКА 1948), Робин Схаутен 78 (Септември София)
временно класиране: 1. Лудогорец 3 3 0 0 8:1 9 2. ЦСКА 1948 3 2 1 0 4:2 7 3. Локомотив Пловдив 3 2 1 0 3:1 7 4. Левски 2 2 0 0 7:1 6 5. Черно море 2 1 1 0 3:2 4 6. Спартак Варна 3 0 3 0 2:2 3 7. Добруджа 3 1 0 2 3:4 3 8. Берое 2 0 2 0 1:1 2 9. Локомотив София 2 0 2 0 2:2 2 10. Ботев Враца 3 0 2 1 3:4 2 11. ЦСКА 3 0 2 1 2:3 2 12. Славия 2 0 1 1 3:4 1 13. Ботев Пловдив 2 0 1 1 2:3 1 14. Арда Кърджали 2 0 1 1 1:2 1 15. Монтана 2 0 1 1 1:6 1 16. Септември София 3 0 0 3 2:9 0
/КМ/
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