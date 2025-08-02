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Лудогорец постигна трета поредна победа за сезона в Първа лига

Кремена Младенова
Лудогорец постигна трета поредна победа за сезона в Първа лига
Лудогорец постигна трета поредна победа за сезона в Първа лига
снимка: Бисер Тодоров/БТА (ЛФ)
Разград,  
02.08.2025 23:10
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от третия кръг в Първа лига

Лудогорец - Добруджа - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Милчо Ангелов 3, 1:1 Ивайло Чочев 22-дузпа, 2:1 Йоел Андерсон 78

Локомотив Пловдив - ЦСКА - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Жулиан Лами 89

в неделя:
Локомотив София - Монтана
Левски - Славия

в понеделник:
Черно море - Берое
Ботев Пловдив - Арда Кърджали

от петък:
Спартак Варна - Ботев Враца - 1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Антоан Стоянов 60-дузпа, 1:1 Илкер Будинов 90+3

ЦСКА 1948 - Септември София - 2:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Браян Собреро 10, 2:0 Мамаду Диало 43, 2:1 Бертран Фурие 45-дузпа
червени картони: Хуанми Карион 45 (ЦСКА 1948), Робин Схаутен 78 (Септември София)

временно класиране:
 1. Лудогорец           3   3  0  0  8:1  9
 2. ЦСКА 1948           3   2  1  0  4:2  7
 3. Локомотив Пловдив   3   2  1  0  3:1  7 
 4. Левски              2   2  0  0  7:1  6 
 5. Черно море          2   1  1  0  3:2  4
 6. Спартак Варна       3   0  3  0  2:2  3
 7. Добруджа            3   1  0  2  3:4  3
 8. Берое               2   0  2  0  1:1  2
 9. Локомотив София     2   0  2  0  2:2  2
10. Ботев Враца         3   0  2  1  3:4  2
11. ЦСКА                3   0  2  1  2:3  2 
12. Славия              2   0  1  1  3:4  1
13. Ботев Пловдив       2   0  1  1  2:3  1
14. Арда Кърджали       2   0  1  1  1:2  1
15. Монтана             2   0  1  1  1:6  1
16. Септември София     3   0  0  3  2:9  0

/КМ/

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Към 23:14 на 02.08.2025 Новините от днес

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