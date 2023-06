Стопанският факултет на Софийския университет е първото бизнес училище в България, акредитирано от AMBA

Стопанският факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" официално получи акредитация от международната Асоциация на MBA бизнес училищата (AMBA), един от водещите световни авторитети в бизнес образованието. С тази стъпка Стопанският факултет демонстрира постоянния си ангажимент към високи постижения в обучението по икономика и бизнес, съобщи пресцентърът на Софийския университет.

С акредитацията от AMBA всички настоящи MBA студенти и скорошни MBA възпитаници на Стопанския факултет са поканени да се присъединят към Глобалната членска общност на AMBA, състояща се от повече от 60 000 студенти и възпитаници в над 150 държави. Мрежата, функционираща на безплатен принцип, подпомага връзките между студентите, гради лидерство, кариерно развитие и носи различни предимства.

Акредитация от AMBA представлява най-високият стандарт за постижения в бизнес образованието. Нейните строги критерии за оценка гарантират, че само най-висококачествените програми, които демонстрират най-добрите стандарти в преподаването, учебната програма и взаимодействието на студентите и бизнеса, получават акредитация.

Стопанският факултет е водеща научна и образователна институция в България и Югоизточна Европа със своите програми по икономика, финанси и мениджмънт. AMBA акредитира и трите MBA програми на Стопанския факултет: MBA in Strategic Management, MBA in Human Resources Development и MBA in Management Information Systems.

Членовете на акредитационния панел на AMBA оцениха високо репутацията на Стопанския факултет и на Софийския университет в цялата страна. Те също така отбелязаха стремежа на факултета към непрекъснато усъвършенстване и следване на най-добрите международни стандарти. Експертите приветстваха отдадеността и страстта на преподавателите - особено тяхното многообразие и тяхната енергия за промяна.

Доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на Софийския университет, заяви: "Първата международна акредитация на нашия факултет отваря нова страница за MBA обучението в България и за нас в Стопанския факултет на Софийския университет. Строгите стандарти за акредитация на AMBA, съчетани с нашите най-добри практики и силна подкрепа от бизнес общността и възпитаниците, ще бъдат гаранция за устойчивото развитие на нашите програми. Очакваме с нетърпение и новите възможности за сътрудничество като част от мрежата на акредитираните от AMBA бизнес училища".

Акредитацията на AMBA е с международен обхват и работи с убеждението, че акредитираните програми трябва да бъдат с най-висок стандарт и да отразяват променящите се тенденции и иновациите в следдипломното обучение по мениджмънт. Процесът на акредитация отразява този ангажимент за насърчаване на иновациите и изискването бизнес училищата винаги да се представят на най-високо ниво.

Андрю Мейн Уилсън, главен изпълнителен директор на AMBA, заяви: "Бих искал да поздравя всички от Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за тази акредитация. Още по-повече да подчертая, че сега вие сте единственото висше училище в нашата мрежа, базирано в България. AMBA акредитира най-добрите 2% от бизнес училищата в световен мащаб и затова се радвам да Ви приветствам в семейството на AMBA и очаквам с нетърпение да работя с Вас в бъдеще".