С тържествена церемония Факултетът по журналистика и масова комуникация на СУ ще отбележи 70-годишнината на специалността "Журналистика"

Медиите и комуникациите и техните особености в различни държави по света бяха обединяващата тема на представянията в панела "Cultural and Psychological Particularities of the Communicative Process", с модератор доц. д-р Дияна Петкова, на двудневната юбилейна международна научна конференция на тема "Комуникацията и медиите на XXI век: образователни и професионални предизвикателства". Форумът започна днес и се организира от Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет "Св. Климент Охридски". С конференцията, която е изцяло онлайн, се отбелязва 70-годишнината от създаването на специалността "Журналистика" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ).