С теми за образованието по журналистика започна вторият ден от международната конференция на Факултета по журналистика и масова комуникация 

Вторият ден на юбилейната двудневна международна научна конференция "Комуникацията и медиите на XXI век: образователни и професионални предизвикателства" започна с панел, посветен на образованието и практиката по комуникационни специалности: "Media Professional Practice and Education: Contemporary Debates", с модератор проф. д-р Николай Михайлов. Това съобщиха от Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет "Св. Климент Охридски", който е организатор на форума, започнал вчера.

С конференцията, която е изцяло онлайн, се отбелязва 70-годишнината от създаването на специалността "Журналистика" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ).

Проф. д-р Грета Дерменджиева предложи типология на формите на обучение, нагледно илюстрираща еволюцията на техниките, методите, средствата за учене и преподаване, а проф. д.н. Добринка Пейчева се фокусира върху динамиката на груповата комуникация в дигитална среда. Доц. д-р Стефан Серезлиев представи доклад, в който изследва и концептуализира нови полета на интеграция между различните перспективи и предизвикателства пред мениджмънта на интегрираните бранд комуникации в полето на академичната теория, професионалната практика и висшето образование.

Доц. д-р Елена Тарашева от Нов български университет (НБУ) проследи понятията и езиковите средства, които могат да бъдат преподадени чрез медии, което кореспондира с анализа на проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева за пресечните точки и предизвикателствата пред връзката между публична реч и медии. Гл. ас. д-р Мая Василева се фокусира върху резултатите от студентски опити за създаване на текст относно различните етапи в преговорите за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна. Докторант Атанас Лозанов направи опит за обективен и безпристрастен сравнителен анализ между конвенционалната система на образованието във всички степени и надградени модели, разчитащи на инструментите и устройствата на високите технологии в лицето на добавената и виртуалната реалност.

Панелът "Contemporary Aspects of the Theory of Media and Communication", модериран от доц. д-р Орлин Спасов, обединява доклади на различна тематика, които в своята същност представят съществени аспекти на теорията на медиите и комуникацията. Доц. Спасов обърна внимание на концепцията за медиен плурализъм, за нейния обхват и различни употреби. Проф. д-р Тотка Монова говори за влиянието, което новите медии оказват върху жанровите трансформации и рефлексивните текстови форми (един нов модел на съвременната журналистика). В последователни доклади д-р Надежда Митева, д-р Нели Велинова и д-р Лора Метанова засягат трансформациите и еволюционната динамика на журналистиката в България. Темата на докторант Елеана Генчева проследява влиянието на медиите за формирането на обществено мнение за публични личности от политическата сцена в България и по света. Гл. ас. д-р Стилиа-Фелиси Паунова представя резултатите от социометричен анализ на студенти в България през 2022 г., а докладът на докторант Благовест Илиев е за предизвикателствата пред екипите на регионалните телевизии в Стара Загора, съобщиха от ФЖМК.

Доц. д.н. Мария Попова модерира панела "Political and Ethical Dimension of the Freedom of Speech". В него е предвидено представяне на нейно изследване, наблюдаващо промените, които протичат в същността на журналистиката, породени от смесването на практиката на професионалните и на гражданските журналисти, от способността медийните продукти да се разпространяват през разнообразни медийни и дигитални канали, от ангажимента аудиторията да ги ползва чрез множество технологични средства. За изследването на дезинформацията и пропагандата ще говори гл. ас. д-р Анета Милкова. В доклада на доц. д-р Жана Попова се обобщават резултатите от изследването на разбиранията за плурализма на пет групи в периода между 2000-2020 г.: журналистите (в частни и обществени телевизии), членовете на Съвета за електронни медии, медийни изследователи, политиците от медийните комисии в Народното събрание и авторите на оперативна критика за медиите в периодичния печат. Проучването на гл. ас. д-р Теодора Георгиева има за цел да проследи как се отразяват в медиите политическите кризи в законодателната власт с фокус случаите на депутати, отказали се от своята парламентарна група. Руслана Маргова от Института за големи данни GATE към Софийския университет "Св. Климент Охридски" прави опит за систематизация на използваните термини и уеднаквяване на понятията, свързани с фалшивите новини. Докторант Николай Чадаров разглежда комуникативните аспекти на съвременната военна клетва, а ас. Диляна Кирковска - на дигиталното радио, правните му аспекти и пазарната му регулация в България.

Социалните медии са водеща тема на докладите, включени в панела "Changes in the Roles of Social Media and Future Perspectives of Media", модериран от доц. д-р Симеон Василев. Проф. д-р Иво Драганов повдига въпроса за липсващото аудиовизуално лице на ЕС, а д-р Валери Маринов разглежда мястото на мобилната журналистика във формиращата се нова глобална рамка за развитие на медиите, каквато е визията за "Нов курс" в журналистиката. Темата на д-р Жюстин Томс е за новите медийни формати, наричайки ги "онлайн аудио и видео за бърза комсумация". Изследването на докторант Венцислав Василев разглежда софтуера за автоматично речево разпознаване - Automatic speech recognition (ASR) - на български и неговата практическа приложност в медийните продукции за дешифриране на преки репортерски включвания с цел публикуването им на интернет страниците на медии. Докторант Александра Дянкова използва социалната мрежа LinkedIn, като пример за съвременни начини за изграждане на корпоративен и персонален бранд. Докторантите Ивелина Георгиева, Светозара Величкова и Нина Стоилова в отделни доклади акцентират върху влиянието на социалните медии в България и тяхното значение за комуникационните канали през 21-и век.

"Communication as an Industry" е следващият панел, модериран от доц. д-р Мила Серафимова. Докладът на доц. Серафимова е посветен на ролята и спецификата на PR в ситуации на глобална криза, изследват и се съпоставят комуникациите по време на КОВИД-19 и следващите предизвикателства, като породените от войната в Украйна заплахи за енергийна, продоволствена, икономическа кризи. Гл. ас. д-р Диана Андреева-Попйорданова представя новите резултати от съвместно изследване със Столичната община - "София - град на творческата икономика", в частта за икономическия принос на медиите /телевизионен и радио пазар, нови медии и печатни медии/, което се е осъществило в рамките на периода 2008-2022 г. Гл. ас. д-р Мирослава Ценкова очертава принципите, по които компаниите и техните потребители споделят информация и общуват помежду си в мрежата, като посочва значението на ефективното управление на PR дейностите на бизнеса и предимствата, и особеностите на комуникацията в дигитална среда. Ас. д-р Йордан Карапенчев се опитва да типологизира UI копирайтинг текстовете според доминиращата им функция. Д-р Теодора Петкова продължава темата и представя доклад за концептуализацията на съдържанието на дигиталните маркетингови комуникации в мрежата като семантичен капитал. В панела различни аспекти на бизнес комуникацията по време на кризата, породена от пандемията КОВИД-19, се разглеждат последователно от докторантите във ФЖМК - Богомила Колева, Ина Къндева и Любомир Палев.

Конференцията ще завърши с панел на тема "Transformational Effects in the Field of Mass Communication in Times of Crisis" с модератор проф. д-р Ефрем Ефремов. Изследователят доц. д-р Иво Инджов ще даде начало на дискусията с резултатите от контент анализ на вестникарски публикации в периода 1916-2021 г. Проф. д-р Теодора Петрова очертава в своя доклад значението и ролята на използваните аудиовизуални материали в кампаниите, и в стратегическите комуникации на институциите и организациите в областта на здравеопазването. В съвместна презентация проф. д-р Лилия Райчева и д-р Мариян Томов ще анализират медийните предпочитания на семейства, отчитайки характеристики като възрастови и образователни специфики на респодентентите в проведено емпирично изследване. Изказвания ще има и на докторантите - Кирил Янев, Валентина Маринова и Неделина Петкова. Обединяваща тема на всички доклади са трансформациите в различните видове медии, породени от ситуациите на криза, съобщават организаторите на форума от ФЖМК.