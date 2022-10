С юбилейна международна научна конференция се отбелязва 70-годишнината на специалността "Журналистика" в Софийския университет  

Факултетът по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) отбелязва 70-годишнината от създаването на специалност "Журналистика" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ).

Академичното образование по журналистика в България започва през учебната 1952-1953, когато в Софийския университет е открита специалността "Журналистика", прераснала по-късно в отделен факултет - Факултетът по журналистика и масова комуникация, съобщи деканът на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова.

В рамките на честванията на тази значима годишнина Факултетът по журналистика и масова комуникация организира на 27 и 28 октомври юбилейната международна научна конференция "Комуникацията и медиите на XXI век: образователни и професионални предизвикателства", посветена на 70-годишнината от основаването на специалността "Журналистика". Събитието ще се състои онлайн в платформата за видеоконферентна връзка Microsoft Teams.

Международната конференция се прави със съдействието на медийните партньори - Българското национално радио (БНР) и Българската телеграфна агенция (БТА), и с академичните партньори - Университетът във Вилнюс, Литва; Университетът в Букурещ, Румъния; Университетът в Ниш, Сърбия; Университетът "Шота" в Батуми, Грузия.

В рамките на два дни 82-ма участници от 16 университета и институции в страната и чужбина ще участват в пленарна сесия, и в панели на английски и български език: "Transformations of Media Literacy", "Communication and Digital Turn", "Cultural and Psychological Particularities in the Communicative Process", "Journalism and War - Discursive Practices and Educational Challenges", "Media Professional Practice and Education: Contemporary Debates", "Contemporary Aspects of the Theory of Media and Communication", "Political and Ethical Dimension of the Freedom of Speech", "Changes in the Roles of Social Media and Future Perspectives of Media", "Communication as an Industry", "Transformational Effects in the Field of Mass Communication in Times of Crisis".

В работните панели преподаватели и изследователи от български университети и институции - от ФЖМК на СУ, Философския факултет на СУ, Института за големи данни на СУ, Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Югозападния университет (ЮЗУ), Нов български университет (НБУ), Великотърновския университет (ВТУ), Министерството на електронното управление - ще дискутират по широк кръг от проблеми със свои колеги от чуждестранни висши училища от седем държави. Това са Университетът в Клагенфурт, Австрия; Университетът във Вилнюс, Литва; Университетът в Букурещ, Румъния; Университетът "Св. св. Кирил и Методий" в Словакия; Университетът ELTE в Будапеща, Унгария; Източният университет в Кентъки, САЩ.

70-годишнината от началото на образованието по журналистика в България е повод за удовлетворяваща равносметка от постиженията на десетки учени, преподаватели и хиляди випускници на ФЖМК, които през изминалите седем десетилетия допринасяха към авторитета на българското академично образование и към изграждането на високи професионални стандарти и етични правила.

За участие в научния форум са поканени специалистите по медии и комуникации, възпитаниците на Факултета по журналистика и масова комуникация, както и всички, които са ангажирани с проблемите на медийната и комуникационна среда и култура в техните разнообразни измерения.