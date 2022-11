Президентът на САЩ Джо Байдън и съпругата му отпразнуваха първия си Хелоуин в Белия дом

Президентът Джо Байдън и първата дама Джил Байдън посрещнаха малчугани в Белия дом за Хелоуин, като за първи път от встъпването в длъжност бяха домакини на тържеството за празника, предаде Ройтерс.

Съпрузите Байдън, към които се присъединиха членове на семейството им, сред които дъщеря им Наоми, се срещнаха за кратко с децата, раздадоха им бонбони, помахаха им и отправиха към тях насърчителни думи.

Джо Байдън, който на Хелоуин миналата година беше в Европа, остана особено доволен от малчуган, облечен като пакет с картофен чипс, и позира за снимка с друг малък гост с костюм на Баз Светлинна година - герой от франчайза "Играта на играчките" на "Дисни" и "Пиксар".

Лакомства раздаваха и представители на министерствата на образованието и транспорта, НАСА, тайните служби, пожарната команда и персонала на Белия дом и други.

Герои на "Дисни" като Док Макплюшинс и Вампирина и персонажи от "Междузвездни войни" като Дарт Ведър и щурмоваците се разходиха из Белия дом по време на празненството за Хелоуин.

Южният портик на официалната резиденция на президента беше украсен с есенни цветове, тикви, различни нюанси на сезона, а песни като "Ring of Fire," "Psycho" and "Hall of the Mountain King" създаваха настроение.

Хелоуин се празнува в Белия дом от средата на 20-и век.