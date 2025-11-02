Русенската опера ще представи операта “Турандот” на Джакомо Пучини

Сценична реализация на операта “Турандот” на Джакомо Пучини, постановка на режисьора Нина Найденова, ще зарадва ценителите на оперното изкуство в Русе. Това съобщи Диана Димитрова от Държавната опера в крайдунавския град.

Тя добави, че приказката за китайската принцеса Турандот ще бъде разказана от оркестъра с помощта на сценографията, костюмите, балета и солистите на оперния театър в Русе от 19:00 часа в Доходното здание. Диригент на спектакъла ще е маестра Вилиана Вълчева, а диригент на хора - Стелияна Димитрова - Хернани. Сценографията е дело на Борис Стойнов, костюмите са на Цветанка Петкова - Стойнова, а хореографията на Боряна Сечанова.

В ролята на китайската принцеса русенци ще видят оперната певица Цветелина Василева. Като принц Калаф на сцената ще ѝ партнира тенорът Борис Луков.

Русенската публика ще преживее вълнуващата драма на една жена, която търси любовта, но знае, че няма да я достигне. Жена, която никога няма да почувства истинската любов, разказа още Диана Димитрова.