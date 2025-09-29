Европейските борсови индекси закриха с растеж днешната търговия, а книжата на фармацевтичните компании поведоха ръстовете

Индексите на водещите европейски пазари приключиха днешната търговия с повишения, след като инвеститорите внимателно следяха риска от евентуално спиране на дейността на правителството на САЩ, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт индексът DAX прибави 5,59 пункта, или 0,02 на сто, до 23 745,06 пункта, а парижкият САС 40 нарасна с 10,19 пункта, или 0,14 на сто, до 7880,87 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 е нагоре с 15,01 пункта, или 0,16 на сто, до 9299,84 пункта.

Паневропейският Stoxx 600 се повиши с 1,01 пункта, или 0,18 на сто, до 555,53 пункта.

Ако демократите и републиканците в САЩ не успеят да се споразумеят за преходен бюджет и за увеличаване на тавана на дълга, има опасност още в сряда да бъдат затворени редица ведомства. Напоследък президентът Доналд Тръмп не показва особена готовност за компромис, въпреки че все пак възнамерява да се срещне с опозиционните демократи по-късно днес. Фронтовете в спора се втвърдиха, а двете страни се обвиняват взаимно. Освен това наскоро Тръмп заплаши с масови уволнения в американската администрация, ако не бъде постигнато споразумение.

През седмицата ще бъдат публикувани редица данни, които вероятно ще бъдат от особено значение за паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР). Те включват данни за инфлацията в няколко държави от еврозоната. Испания започна с данните по-рано днес. Според първоначалната оценка потребителските цени в страната са се повишили с 3 на сто на годишна база през септември, което до голяма степен съответстваше на очакванията.

Същевременно стана ясно, че икономическите нагласи в еврозоната са се подобрили през септември. Барометърът на Европейската комисия се е повишил до 95,5 пункта, съобщиха от Брюксел.

Акциите на германския национален авиопревозвач "Луфтханза" (Lufthansa) завършиха сесията с леко поскъпване. Компанията обяви, че очаква свободният ѝ паричен поток да надхвърли 2,5 милиарда евро (2,93 млрд. долара) годишно. По време на първия си ден за капиталови пазари от шест години "Луфтханза" си постави цел за ръст на печалбата между 8 и 10 на сто през следващите две години.

Германската авиокомпания обяви по-рано днес, че ще съкрати 4000 административни позиции, базирани в страната, до 2030 г. като част от стремежа си да дигитализира, автоматизира и консолидира своите процеси, както и че ще инвестира 600 милиона евро в нов товарен хъб на летище Франкфурт.

Акциите на фармацевтични компании също се представиха силно. Книжата на белгийската Ю Си Би (UCB) поскъпнаха с 16,7 на сто, след като лекарството ѝ за лечение на кожни заболявания "Бимзелкс" (Bimzelx) показа по-добри резултати от конкурентите си в трета фаза на клинични изпитвания.

Акциите на британската фармацевтична компания Джи Ес Кей (GSK) поскъпнаха с 2,3 на сто, след като по-рано обяви, че Люк Майлс ще замени Ема Уолмсли като главен изпълнителен директор, когато тя се оттегли през декември. Книжата на "АстраЗенека" (AstraZeneca) добавиха 0,8 на сто към стойността си, след като съобщи, че ще листвa свои акции и на борсата в Ню Йорк, без да се оттегля от Лондонската фондова борса.

От друга страна книжата на датската биотехнологична компания "Генмаб" (Genmab) поевтиняха и около 0,5 на сто, след като обяви планове да придобие базирания в Утрехт, Нидерландия, производител на лекарства срещу рак "Меръс" (Merus) в сделка на стойност 8 милиарда долара.