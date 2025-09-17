Подробно търсене

Британската фармацевтична компания Джи Ес Кей ще инвестира 30 млрд. долара в САЩ

Марин Милков
Снимка: AP/Julio Cortez
Лондон,  
17.09.2025 10:40
 (БТА)

Британската фармацевтична компания Джи Ес Кей (GSK) обяви днес, че ще инвестира 30 млрд. долара в САЩ през следващите пет години, предаде Франс прес. Това се случва в първия ден от посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп във Великобритания. 

Средствата ще бъдат използвани за развитието на научноизследователската и развойна дейност, както и за увеличаването на производствения капацитет, пише в изявление на компанията. Джи Ес Кей обявява инвестиционните си намерения в момент, когато световните фармацевтичните компании са изправени пред натиск от американския президент, който желае те да преместят производството си в САЩ.

Джи Ес Кей е сред 17-те големи фармацевтични компании, към които Доналд Тръмп изпрати писма с призив за незабавни действия за намаляване на цените на лекарствата за американските граждани, припомня АФП. Президентът даде на компаниите краен срок до 29 септември, за да поемат съответните обвързващи ангажименти.

Британската фармацевтична компания обяви готовност да разработи "биофармацевтични фабрики и лаборатории от следващо поколение" в САЩ.

По-специално, Джи Ес Кей планира да построи фабрика в щата Пенсилвания, като началото на строителството ѝ е планирано да започне през 2026 г., "за да доставя нови лекарства" за респираторни и ракови заболявания.

Тази инвестиция "допълнително укрепва нашата вече силна верига за доставки и научноизследователска и развойна дейност в страната", обяви Ема Уолмсли, главен изпълнителен директор на Джи Ес Кей, в прессъобщение на компанията.

"Държавното посещение (на Тръмп във Великобритания) тази седмица събира две държави, които винаги са били световни лидери в здравната наука и иновациите. Гордеем се, че сме част от тях", добави тя.

Британският конкурент на Джи Ес Кей, "Астра Зенека" (AstraZeneca) обяви в края на юли, че планира да инвестира 50 милиарда долара в производство на лекарства и научноизследователска и развойна дейност в САЩ до 2030 г., припомня АФП.

Американската фармацевтична компания "Илай Лили" (Eli Lilly) снощи обяви, че ще инвестира 5 млрд. долара в изграждането на производствено съоръжение в щата Вирджиния. Тази инвестиция е част от по-широк план на компанията на стойност 27 млрд. долара за изграждане на четири съоръжения в САЩ през следващите пет години.

Инвестицията е част от плана на "Илай Лили" да увеличи местното производство на лекарства в опит да избегне планираните мита върху фармацевтичните продукти, внасяни в страната.

/ИЦ/

Към 10:52 на 17.09.2025 Новините от днес

17.09.2025 10:21 Официални актове и съобщения

АПИ: В почивните дни за Деня на Независимостта в пиковите часове ще се ограничи движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“. В последния празничен ден ще е спрян тежкотоварният трафик само в посока София

