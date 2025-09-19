Винарска изба "Логодаж" ще пусне на пазара три или четири нови вина, каза търговският директор Методи Георгиев

Имаме три или четири нови продукта, които ще пуснем на пазара. Това е проект, по който работим вече от една година. Сред тях са нов клон на Совиньон блан, ново розе, създадено от три сорта, както и нов Мелник резерва, каза за БТА Методи Георгиев, търговски директор на винарска изба "Логодаж". Избата е създадена през 1994 г. и се намира в благоевградското село Логодаж. По думите му всички тези вина са насочени по-скоро към ресторантите и хотелите, отколкото към магазините.

Тази година, за съжаление, като миналата, новата реколта не е достатъчна, тъй като в нашия регион имаше значителна суша и липса на вода. Въпреки това самата реколта е добра като качество, макар и по-ниска с около 20 процента. На тази база очакваме да произведем доста добри вина и тази година, добави още директорът.

Иновациите в избата и лозята са доста. На лозята и тази година внедрихме гроздокомбайни и подменихме голяма част от техниката. В избата изцяло сменихме автоматизираната бутилираща линия. Обръщаме изключително много внимание на икономията на енергия и на генерирането на енергия от възобновяеми източници, обясни още Методи Георгиев. Той допълни, че от избра "Логодаж" са енергийно ефективни и пазят околната среда. Проектът, който ще реализираме е изграждането на фотоволтаични системи както на лозята, така и в избата. Всички наши помещения с покрив ще бъдат снабдени с фотоволтаични панели и батерии, които ще акумулират енергията през деня и ще я отдават вечерта, отбеляза Георгиев.

По думите му, всяка година избата участва в различни конкурси и изложения, като очакват и нови отличия. Вината им са носители на многобройни награди както от местни, така и от международни конкурси, като много от тях са отличавани многократно. В началото на тази година едно от вината на избата беше включено и в класацията "Топ 50 на българските вина", добави още директорът.

Имаме идеен проект на самите лозя да изградим енотека или изба, в която да отлежават вина. Така любителите на виното ще могат да опитат нашите вина, да изберат вино дори директно от бъчвите и да направим тяхно вино, разказа още Георгиев.

Той отбеляза, че предстои и Struma Wine Fest, който ще се състои от 3 до 5 октомври. По думите му акцент в програмата ще бъдат пенливите вина на "Логодаж", тъй като те са единствените в Югозападна България, а може би и в цялата страна, които произвеждат естествено пенливо вино от типично български сорт – широката мелнишка лоза.

Това се приема много добре от клиентите и ще им покажем с импровизиран уъркшоп каква е разликата между просеко, кава, шампанско и естествено пенливо българско вино. Разбира се, ще покажем и предимствата на нашите пенливи вина, които са изключително добри, подчерта още търговският директор.

Избата разполага с модерно италианско оборудване с капацитет за производство над 3 млн. литра вино. Към момента енолог на винарната е Светлана Тренева, а винен консултант е енолог Мурад Уада, който развива концепцията ни за популяризирането на местните сортове широка мелнишка лоза и ранна мелнишка лоза. Това се посочва в уебсайта на винарска изба "Логодаж".

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).