Подробно търсене

Винарска изба "Логодаж" ще пусне на пазара три или четири нови вина, каза търговският директор Методи Георгиев

Кореспондент на БТА в Благоевград Мария Спасова
Винарска изба "Логодаж" ще пусне на пазара три или четири нови вина, каза търговският директор Методи Георгиев
Винарска изба "Логодаж" ще пусне на пазара три или четири нови вина, каза търговският директор Методи Георгиев
Винарска изба "Логодаж" е разположена по поречието на река Струма в Югозападна България. По средата на Петричко-Санданската котловина, между Мелник и античния град Хераклея Синтика се намира село Генерал Тодоров, където се разпростряват техните лозя, Благоевград (19 септември 2025 ). Снимка: Кореспондент на БТА в Благоевград Мария Спасова (ПК)
Благоевград,  
19.09.2025 14:44
 (БТА)
Етикети

Имаме три или четири нови продукта, които ще пуснем на пазара. Това е проект, по който работим вече от една година. Сред тях са нов клон на Совиньон блан, ново розе, създадено от три сорта, както и нов Мелник резерва, каза за БТА Методи Георгиев, търговски директор на винарска изба "Логодаж". Избата е създадена през 1994 г. и се намира в благоевградското село Логодаж. По думите му всички тези вина са насочени по-скоро към ресторантите и хотелите, отколкото към магазините.

Тази година, за съжаление, като миналата, новата реколта не е достатъчна, тъй като в нашия регион имаше значителна суша и липса на вода. Въпреки това самата реколта е добра като качество, макар и по-ниска с около 20 процента. На тази база очакваме да произведем доста добри вина и тази година, добави още директорът. 

Иновациите в избата и лозята са доста. На лозята и тази година внедрихме гроздокомбайни и подменихме голяма част от техниката. В избата изцяло сменихме автоматизираната бутилираща линия. Обръщаме изключително много внимание на икономията на енергия и на генерирането на енергия от възобновяеми източници, обясни още Методи Георгиев. Той допълни, че от избра "Логодаж" са енергийно ефективни и пазят околната среда. Проектът, който ще реализираме е изграждането на фотоволтаични системи както на лозята, така и в избата. Всички наши помещения с покрив ще бъдат снабдени с фотоволтаични панели и батерии, които ще акумулират енергията през деня и ще я отдават вечерта, отбеляза Георгиев.

По думите му, всяка година избата участва в различни конкурси и изложения, като очакват и нови отличия. Вината им са носители на многобройни награди както от местни, така и от международни конкурси, като много от тях са отличавани многократно. В началото на тази година едно от вината на избата беше включено и в класацията "Топ 50 на българските вина", добави още директорът.

Имаме идеен проект на самите лозя да изградим енотека или изба, в която да отлежават вина. Така любителите на виното ще могат да опитат нашите вина, да изберат вино дори директно от бъчвите и да направим тяхно вино, разказа още Георгиев.

Той отбеляза, че предстои и  Struma Wine Fest, който ще се състои от 3 до 5 октомври. По думите му акцент в програмата ще бъдат пенливите вина на "Логодаж", тъй като те са единствените в Югозападна България, а може би и в цялата страна, които произвеждат естествено пенливо вино от типично български сорт – широката мелнишка лоза.

Това се приема много добре от клиентите и ще им покажем с импровизиран уъркшоп каква е разликата между просеко, кава, шампанско и естествено пенливо българско вино. Разбира се, ще покажем и предимствата на нашите пенливи вина, които са изключително добри, подчерта още търговският директор.

Избата разполага с модерно италианско оборудване с капацитет за производство над 3 млн. литра вино. Към момента енолог на винарната е Светлана Тренева, а винен консултант е енолог Мурад Уада, който развива концепцията ни за популяризирането на местните сортове широка мелнишка лоза и ранна мелнишка лоза. Това се посочва в уебсайта на  винарска изба "Логодаж".

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).

/ИЦ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:00 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация