Търговище е на предпоследно място сред областите в България с най-голяма средна жилищна площ на новопостроено жилище

Търговище е на предпоследно място сред областите в страната с най-голяма средна жилищна площ на едно новопостроено жилище. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през второто тримесечие на 2025 година.

Според представените данни най-голяма средна жилищна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите София – 121,9 кв. м, и Монтана – 121,0 кв. м, а най-малка - в областите Разград – 47,8 кв. м, и Търговище – 52,1 кв. метра.

През месеците от април до юни в Търговищко в експлоатация са въведени общо десет сгради, което е с пет по-малко в сравнения с първото тримесечие на годината. Затова пък жилищата в тях са с 36 повече, отчитат от отдел "Статистически изследвания – Търговище" на Териториално статистическо бюро (ТСБ) – Североизток.

Продължава тенденцията по-голямата част от сградите да бъдат изграждани със стоманобетонна конструкция – 60 процента. По двадесет процента са изградени с тухли или с друг вид конструкция, посочват от ТСБ – Североизток.

В Търговищка област преобладават новопостроените жилища с три стаи (56,4 процента), с две стаи са 41,6 процента, а с шест и повече стаи са два процента от жилищата.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2025 г. в региона е 7947 кв. м, а жилищната площ – 5267 кв. метра. Средната жилищна площ на едно новопостроено жилище е 52,1 кв. метра.