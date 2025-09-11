Европейските борси завършиха с повишения след решението на ЕЦБ да запази лихвите

Най-важните европейски фондови пазари затвориха днешната търговия с ръстове, след като Европейската централна банка остави основните лихвени проценти в еврозоната без промяна, предаде ДПА. Решението бе очаквано от пазарите и дойде в условия на политическа несигурност. Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард отбеляза по-балансираните перспективи за растеж, като икономистите засега не предвиждат ново намаление на лихвите.

Водещият индекс в еврозоната EuroStoxx 50 се повиши с 0,47 на сто до 5386,77 пункта. В Париж CAC 40 нарасна с 0,80 на сто до 7823,52 пункта, а германският DAX прибави 0,30 на сто до 23 703,65 пункта. В Мадрид IBEX 35 затвори с ръст от 0,68 на сто до 15 321,30 пункта. Извън еврозоната лондонският FTSE 100 се покачи с 0,78 на сто до 9297,58 пункта, а швейцарският SMI – с 0,62 на сто до 12 292,72 пункта. Паневропейският индекс Stoxx 600 завърши деня с повишение от 0,51 на сто и запази седмичния си ръст.

Сред отделните сектори автомобилният подиндекс спадна с 1,27 на сто, въпреки че акциите на "Стелантис" (Stellantis) поскъпнаха с 9,18 на сто. Главният изпълнителен директор Антонио Филоса заяви пред Ройтерс, че компанията ще върне на пазара модели като "Джийп Чероки" (Jeep Cherokee) и 8-цилиндровите RAM, за да стабилизира паричните си потоци след трудности с продажбите.

Акциите на "Керинг" (Kering), собственик на "Гучи" (Gucci), нараснаха с 2,85 на сто, след като компанията за луксозни стоки обяви, че отлага придобиването на "Валентино" (Valentino) поне до 2028 г.

Еврото поскъпна с 0,3 на сто спрямо щатския долар след решението на ЕЦБ.

Инвеститорите следяха и данните за инфлацията в САЩ. Индексът на потребителските цени се е увеличил с 2,9 на сто на годишна база през август, в съответствие с прогнозите. Месечният ръст е 0,4 на сто при очаквани 0,3 на сто. Данните за пазара на труда показаха изненадващо увеличение на новите молби за помощи при безработица.

Пазарните очаквания за понижение на основната лихва от УФР през септември останаха без промяна – около 90 на сто вероятност за намаление с четвърт процентен пункт и 10 на сто за понижение с половин пункт, сочат данни на инструмента "ФедУоч" (FedWatch) на Чикагската компания за финансови услуги Си Ем И (CME). Американските фондови пазари отвориха с повишения по-рано днес.

Новите макроикономически прогнози на ЕЦБ предвиждат средна инфлация от 2,1 на сто през 2025 г. и 1,7 на сто през 2026 г. Анализаторите обаче са разделени по въпроса дали ще има още едно намаление на лихвите тази година.

Главният икономист на Кей Пи Ем Джи (KPMG) Яел Селфин заяви, че Европейската централна банка оставя отворена възможността за още едно намаление на лихвите тази година заради рисковете пред перспективите за растеж.

Според Силвен Бройер, главен икономист за Европа в "Ес енд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings), централната банка е приключила с пониженията на лихвените проценти на фона на устойчивата инфлация при услугите и храните.

На азиатските пазари японският Nikkei 225 достигна нов рекорден връх, следвайки ръста на Уолстрийт.