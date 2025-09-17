Азиатските борси приключиха сесията с разнопосочни резултати преди решението на УФР на САЩ

Фондовите пазари в Азия и Австралия затвориха днешните си сесии с разнопосочни резултати в навечерието на решението на Управлението за федерален резерв на САЩ относно лихвения процент, предаде ДПА. Пазарите очакват намаление от 25 базисни пункта, но не е ясно дали ще бъде запазена перспективата за нови понижения.

В Токио индексът Nikkei 225 спадна с 0,2 на сто до 44 790 пункта под натиска на по-силната йена. Износът на Япония намаля с 0,1 на сто на годишна база през август, при очаквано понижение от 1,9 на сто. Износът за САЩ обаче се сви с 13,8 на сто заради митническата политика на Вашингтон. В четвъртък започва двудневното заседание на „Банк ъв Джапан“, като според анализатори сигнал за повишение на лихвите през октомври би подкрепил японската валута.

В Сеул индексът Kospi се понижи с 1,0 на сто, прекратявайки единадесетдневната серия на растеж. Акциите на "Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) и „Самсунг електроникс“ (Samsung Electronics) загубиха съответно 3,9 и 1,7 на сто.

Китайските пазари отчетоха повишения – индексът в Шанхай Shanghai Composite се покачи с 0,4 на сто, а в Хонконг Hang-Seng – с 1,8 на сто. Технологичните акции поведоха ръста. Книжата на „Байду“ (Baidu) поскъпнаха с над 16 на сто, след като стана известно, че компанията използва вътрешно разработен чип за обучение на свои модели изкуствен интелект. Акциите на „Алибаба“ (Alibaba) поскъпнаха с 5,6 на сто, на „Мейтуан“ (Meituan) – с 6,2 на сто, а на „Тенсент“ (Tencent) – с 2,7 на сто. „Тенсент“ планира да емитира облигации за 1,27 милиарда долара за инвестиции в изкуствен интелект. В сектора на полупроводниците "Ес Ем Ай Си (SMIC) добави 5,9 на сто.

В Сидни индексът S&P/ASX 200 се понижи с 0,7 на сто. Акциите на "Би Ейч Пи Груп" (BHP Group) спаднаха с 1,1 на сто, след като компанията обяви, че ще затвори съвместна с „Мицубиши“ (Mitsubishi) въглищна мина заради ниски цени и високи лицензионни такси. „Рио Тинто“ (Rio Tinto) отчете спад от 1,0 на сто.

Снощи играчите на Уолстрийт се въздържаха от грандиозни залози непосредствено преди ключовото решение на американските централни банкери. Солидните данни за продажбите на дребно не допринесоха особено за търговията. Индустриалният индекс Dow Jones се понижи с 0,27 на сто, или с 125,55 пункта, до 45 757,9 пункта. По-широкият бенчмарк S&P 500 спадна с 0,13 на сто до 6606,76 пункта. Технологичният Nasdaq изтри 0,07 на сто до 22 333,96 пункта.