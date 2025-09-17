С растеж се движат европейските борсови индекси в ранната търговия

Европейските борси се движат с повишения в ранната търговия на фона на очаквания за понижение на лихвените проценти в САЩ по-късно днес, информира Си Ен Би Си.

Във Франкфурт индексът DAX се покачва с 0,43 на сто до 23 429,3 пункта, а парижкият САС 40 расте минимално – с 0,02 на сто до 7820,07 пункта към 11:34 часа българско време.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 е нагоре с 0,09 на сто до ниво 9203,51 пункта, след като най-новите данни на британската статистика показах, че годишната инфлация във Великобритания остава без промяна през август – на ниво 3,8 на сто.

Индексът FTSE MIB в Милано обаче отбелязва спад с 0,35 на сто до 42 353,85 пункта, а швейцарският SMI - с 0,19 на сто до 11 995,59 пункта.

Индексът на компаниите от еврозоната EuroStoxx 50 е нагоре с 0,29 на сто до 5388 пункта, а по-широкият европейският индекс Stoxx Europe 600 регистрира увеличение с 0,11 на сто до 551,37 пункта.

Акциите на британските търговски вериги "Маркс енд Спенсър" (Marks & Spencer) и "Сейнсбърис" (Sainsbury's) поскъпнаха съответно с 3,2 и 2,9 на сто след данните за инфлацията.

Ръстове отбелязаха и книжата на европейски отбранителни компании. Акциите на "Райнметал" (Rheinmetall), "Хензолд" (Hensoldt) и "Сааб" (Saab) поскъпнаха съответно с 1,5, 1,2 и 2,1 на сто.