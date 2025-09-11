"Керинг" отлага пълното придобиване на "Валентино" поне до 2028 г. заради опасения от допълнително задлъжняване

Френската корпорация за луксозни стоки "Керинг" (Kering) обяви, че няма да придобие изцяло италианската модна марка "Валентино" (Valentino) поне до 2028 г., предаде Ройтерс. Това е първият ѝ голям ход под ръководството на новия изпълнителен директор Лука де Мео, с който отлага изпълнението на скъпа сделка, допълнително утежняваща финансовото състояние на задлъжнялата компания.

Сделката - обявена само ден, след като акционерите поставиха задача на Лука де Мео да върне на пътя на растежа затруднения собственик на "Гучи" (Gucci) - зачерква първия важен елемент от списъка със задачи на италианеца, докато той се стреми да намали допълнително дълга на "Керинг" на стойност 9,5 милиарда евро.

Ангажиментът на "Керинг" да придобие изцяло бизнеса от подкрепения от Катар фонд "Мейхула фор инвестмънтс" (Mayhoola for investments), сключен със споразумение през 2023 г., обременява сериозно задлъжнялата френска луксозна корпорация, чийто баланс е подложен на постоянен пазарен контрол на фона на намаляващите продажби.

Съгласно ново споразумение, сключено с "Мейхула", настоящата структура на собственост на "Валентино" няма да се промени поне до 2028 г., обяви "Керинг".

Опциите на "Мейхула" за продажба на оставащия дял от 70 на сто на "Керинг" във "Валентино" - първоначално изтичащи през 2026 и 2027 г. - сега са отложени за 2028 и 2029 г., съобщи френската корпорация, докато собствената опция на "Керинг" за пълно придобиване на "Валентино" е отложена от 2028 г. за 2029 г.

"Мейхула" не коментира информацията.

Приходите на "Валентино" са намалели миналата година с 2 на при постоянни валутни курсове до 1,3 милиарда евро, докато основната печалба, ключовата променлива за всеки потенциален купувач – се е понижила с 22 на сто до 246 милиона евро според документи.

В първите си коментари като главен изпълнителен директор на "Керинг" Лука де Мео заяви, че някои от първите решения, взети под негово ръководство, ще бъдат обявени преди края на годината.

"Трябва да продължим да намаляваме дълга си и да понижаваме разходите. И там, където е необходимо, да рационализираме, реорганизираме, препозиционираме някои от нашите марки", каза той, добавяйки: "Тези решения не винаги ще бъдат лесни".