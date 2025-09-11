Индексите на европейските борси растат преди обед, очаква се решението за лихвите на ЕЦБ

Водещите индекси на основните фондови пазари в Европа се движат възходящо преди обед. Инвеститорите очакват решението на Европейската централна банка за лихвите, както и данни за потребителските цени в САЩ, предаде Ройтерс.

Във Франкфурт индексът DAX е без изменение спрямо затварянето на вчерашната търговия – на ниво 23 632 пункта към 11:52 часа българско време.

Парижкият САС 40 наддаде с 0,55 на сто до 7804,29 пункта, а индексът FTSE MIB в Милано - с 0,59 на сто до 42 306,57 пункта.

Водещият британски индекс FTSE 100 нарасна с 0,46 на сто до 9267,94 пункта.

Индексът на компаниите от еврозоната EuroStoxx 50 регистрира минимален растеж – с 0,01 на сто до 5365,42 пункта. Широкият европейският индекс Stoxx Europe 600 се повишава с 0,23 на сто до ниво 553,58 пункта.

Акциите на "Керинг" (Kering), собственикът на "Гучи" (Gucci), поскъпват с 1,4 на сто, след като френският луксозен конгломерат обяви, че няма да придобие пълен контрол над италианската модна марка "Валентино" (Valentino) поне до 2028 г., отлагайки сключването на сделка, която можеше да потенциално да утежни финансовото му състояние.