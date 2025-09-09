Акционерите на "Керинг" одобриха назначаването на Лука Де Мео за главен изпълнителен директор

Подробно търсене

Снимка: AP/Thibault Camus
Париж,  
09.09.2025 18:21
Акционерите на "Керинг" (Kering), собственикът на "Гучи" (Gucci), одобриха назначаването на Лука де Мео за главен изпълнителен директор на групата на днешното си извънредно заседание, предаде Ройтерс.

При гласуването 98,97 на сто от акционерите подкрепиха назначаването на Лука де Мео.

Италианският мениджър поема поста от Франсоа-Анри Пино, който ще остане председател на компанията. 

Лука Де Мео е натоварен със задачата да съживи задлъжнелия конгломерат и е първият външен човек, който управлява компанията, контролирана от милиардерското семейство Пино.

