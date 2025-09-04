Слаби колебания в курс ан еврото спрямо долара тази сутрин в междубанковата търговия

Петролът поевтинява след публикации, че ОПЕК+ обмисля ново увеличение на производството
Курсът на еврото спрямо щатския долар остава почти без промяна в сутрешната междубанков търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.
Единната европейска валута се котира за 1,1658 долара към 09:11 часа българско време или с 0,02 на сто под нивото на вчерашното затваряне.
Преди това Европейската централна банка беше определила референтния курс на 1,1653 долара за евро.
/СЛС/
