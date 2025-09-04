Подробно търсене

Слаби колебания в курс ан еврото спрямо долара тази сутрин в междубанковата търговия

Спас Стамболски
Слаби колебания в курс ан еврото спрямо долара тази сутрин в междубанковата търговия
Слаби колебания в курс ан еврото спрямо долара тази сутрин в междубанковата търговия
Франкфурт на Майн,  
04.09.2025 09:21
 (БТА)

Курсът на еврото спрямо щатския долар остава почти без промяна в сутрешната междубанков търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котира за 1,1658 долара към 09:11 часа българско време или с 0,02 на сто под нивото на вчерашното затваряне.

Преди това Европейската централна банка беше определила референтния курс на 1,1653 долара за евро.

/СЛС/

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:38 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация