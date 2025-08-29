Азиатско-тихоокеанските борси приключиха разнопосочно

Основните фондови пазари в Азия и тихоокеанския регион днес завършиха без единна посока, като ръстовете на китайските индекси бяха компенсирани от понижения в други финансови центрове, съобщи ДПА.

В Япония разочароващи данни за продажбите на дребно и промишленото производство за юли оказаха натиск върху котировките. Водещият индекс Nikkei 225 се понижи с 0,26 на сто до 42 718,47 пункта. На седмична база обаче промяната остана минимална.

В Австралия индексът S&P/ASX 200 също завърши с леко понижение на равнище от 8973 пункта, като движението през седмицата беше ограничено.

Китайските пазари отчетоха повишения. Индексът CSI-300, който обхваща водещи акции на борсите в континенталната част на страната, се повиши с 0,61 на сто до 4490,80 пункта. Анализатори от "Голдман Сакс" (Goldman Sachs) наскоро повишиха целевото си равнище за индекса от 4500 на 4900 пункта. В специалния административен район Хонконг индексът Hang Seng нарасна с 0,67 на сто до 25 165,39 пункта, като седмичните промени също останаха ограничени.

Инвеститорското внимание в Китай беше насочено към акциите на производителя на батерии за електрически автомобили Си Ей Ти Ел (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. - CATL), които поскъпнаха с десет на сто след публикуване на убедителни данни от доставчик на оборудване.

Пазарни стратези отбелязаха, че септември традиционно е по-труден месец за фондовите пазари. Експерти свързват предпазливостта на инвеститорите и с очакваните по-късно днес икономически данни от САЩ, които могат да дадат насоки за бъдещата парична политика на Управлението за федерален резерв.

"От правителствените кризи в две от петте най-големи държави от еврозоната до все по-обезпокоителната политика на Доналд Тръмп, включително заседанието на централната банка на УФР на 17 септември с вероятно първото за тази година намаляване на лихвените проценти в САЩ, този месец също има голям потенциал за бури", каза Робърт Грайл, пазарен стратег в "Мерк Финк" (Merck Finck).

Андреас Липков, друг германски пазарен стратег, оправда предпазливостта на инвеститорите с предстоящите в следобедните часове данни за икономиката и цените в САЩ, които могат да дадат представа за паричната политика на УФР.

Смесената реакция на тримесечния отчет на "Енвидиа" (Nvidia) не попречи на ръста на цените на акциите на Нюйоркската фондова борса в четвъртък вечер. Неясните надежди, че гигантът в областта на чиповете скоро отново ще започне да развива бизнес в Китай, бяха съчетани с прогноза, която не задоволи напълно взискателните инвеститори.

Самата акция на производителя на чипове не успя да достигне рекордно високо ниво и затвори с понижение от 0,8 процента. Независимо от това технологичните акции отчетоха ръстове, като индексът Nasdaq 100 нарасна с 0,58 процента до 23 703,45 пункта. С изключение на "Енвидиа" и "Тесла" (Tesla) останалите пет от седемте големи технологични гиганта отбелязаха ръстове - начело с "Алфабет" (Alphabet), чиито акции поскъпнаха с около два процента.

Широкият индекс S&P 500 затвори с ръст от 0,32 процента на ниво от 6501,86 пункта. Водещият бенчмарк на Уолстрийт, Dow Jones Industrial, нарасна с 0,16 процента до 45 636,90 пункта.